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Кто там прячется в тени? "Эстония 200" приступила к тренировкам

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CC0 / evsola / Исторический центр Таллина, ЭстонияИсторический центр Таллина, Эстония
CC0 / evsola /
Четкого ответа на вопрос, как превратить в дела прекрасные намерения по переустройству страны, у "Эстонии 200" пока нет. Зато уже есть теневое правительство, которое до выборов может в свое удовольствие тренироваться в решении разных проблем.

Как говорят специалисты, тень – пространственное оптическое явление, а если попросту – это то место, которое солнце обошло стороной. А еще в тени, ну это уже из детства, прячутся всякие страшные создания, поджидают тебя там, а потом как выскочат и "полетят клочки по закоулочкам". К чему бы это я? В Эстонии на днях образовалась большая область теневого пространства и выглядывают оттуда люди, которые приготовились совершить прыжок в большую политику, чтобы там всех "в клочки", а самим на их место в парламент, а может быть, и в министерские кресла. Но для того, чтобы их столь прекрасная мечта осуществилась, необходимо было заявить о себе: громко и как-нибудь пооригинальнее. 

Голосование на парламентских выборах в Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
Эстония на старте: к разделу политического пирога приготовиться
Вот и объявлено было, что с сентября в Эстонии приступает к работе так называемое "теневое" правительство, сформированное новорожденным политическим движением "Эстония 200".  Его цель, по словам тех, кто этим движением руководит, представить общественности свое видение необходимых реформ в стране. 

Движение "Эстония 200" возникло в мае этого года, расцвело пышным цветом под жарким солнцем нынешнего лета и осенью готово объявить о создании политической партии. Понятно, что появилось оно не случайно, а в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране в марте 2019 года. Самое время появиться на политической арене новым силам, нацелившимся на свой кусок от сладкого пирога власти. Те, кого манит его вкус и запах, похоже, готовятся заменить на политической арене несколько стремительно теряющих свою популярность парламентских партий. "Исамаа" и Свободная партия, скорее всего, окажутся за бортом политической жизни, если только не произойдет чуда. А его, похоже, никто не ожидает, что косвенно подтверждается бегством из их рядов целого ряда политиков. 

Надо сразу отметить, что обе эти партии право-националистического толка, и поэтому вполне возможно, что новое движение нацелилось именно на этот сегмент политической карты страны. Однако о целях и задачах новой политической силы достоверно судить пока весьма трудно, так как они говорят, столь округло и настольно не вдаваясь в подробности, что это скорее лозунги за хорошую жизнь, чем понимание того, как этой жизни добиться. 

На выборах в парламент Эстонии
© AFP 2018 / RAIGO PAJULA
Эстония: борьба справедливости и национализма. Последний побеждает
Представители "Эстонии 200" утверждают, что намерены произвести значительные изменения в управлении государством, социальной сфере и сфере здравоохранения, создать амбициозный (а какой же еще?) план по экономическому развитию страны, инвестировать в науку и образование, и многое другое… Однако у них нет ни одного вразумительного ответа на вопросы о том, как превратить в дела их прекрасные намерения, а самое главное – где взять на все это благоденствие денег. Но кого это заботит? Главное – выиграть выборы, а там обо всех обещаниях можно будет и забыть. Нежься себе под солнышком власти и отгоняй назойливых мух, что-то жужжащих о словах, которые ты говорил, когда прятался в тени.

А пока до выборов еще есть время – можно и нужно тренироваться, поэтому заседания "теневого" правительства будут проходить каждую неделю. Как это сработает и сработает ли вообще, мы узнаем весной будущего года, а чуть позже поймем, есть ли за всеми произнесенными правильными словами умение и желание не говорить, а работать.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония 

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