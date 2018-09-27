Что в галстуке тебе моем? Новое слово в дипломатии

В Викторианскую эпоху активно пользовались языком цветов, чтобы выразить чувства, о которых нельзя говорить открыто. В ХХI веке, похоже, пришло время языка костюма, чтобы открыто сказать новое слово в международных отношениях.

Ах, если бы все было так просто: надели одинаковые костюмы – значит договорились. Галстуки разных оттенков – это сигнал: нужно обговорить детали. Не хотите договариваться – вы галстучек в полосочку, а я в клеточку. А если у всех галстуки красные – это полное совпадение взглядов. Как у Трампа с Порошенко на фото с полей Генассамблеи ООН. Написал же пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, что это как раз тот случай, когда "даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров". Действительно, тут и слов не нужно: костюмы одинаковые, галстуки тоже, улыбки дежурные – полный консенсус налицо. Но какую же нужно проделать подготовительную работу. Костюмы подобрать, галстуки согласовать, ботиночки только подкачали, но это детали. Все необходимое приобрести, надеть и встретиться.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

​Конечно, у Трампа костюмы хоть и дорогие, но все же привычные. А если нужно заявить о солидарности с лидером, который предпочитает национальный костюм? Говорят, однажды на официальном заседании ООН появился папуас в национальной одежде, точнее, почти без нее. Что делать в таком случае?

История с папуасом это, конечно, шутка, которая бродит по просторам интернета. А как быть тем, кто собирается вести переговоры, например, с министром иностранных дел той же Украины. Глава этого ведомства Павел Климкин отличается весьма своеобразным стилем. Такую одежку сразу и не подберешь. Судя по тому, что сам Климкин сладко спал во время выступления своего президента с трибуны ООН, ему тоже нелегко далась подготовка встречи Порошенко с Трампом на месте для фотографирования. Зато каков результат! Единственное, что смущает: не придется ли Украине все время под кого-то подстраиваться и переодеваться, чтобы кому-то угодить?

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik