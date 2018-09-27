РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Награда за "смелость". Эммануэля Макрона признали "Чемпионом Земли"

(обновлено: 17:12 27.09.2018)
02752
© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Лидер Франции "заслужил" признание за то, что поставил мат. Трампу. После того, как Макрон заявил, что Париж не станет вести бизнес с государствами, презревшими экологические нормативы, ""нимба" ему не хватает", решили в ООН и дали ему "чемпиона".

Если для Дональда Трампа на этой Генассамблее объединенных наций есть одна награда – смех, то Эммануэль Макрон увезет из Нью-Йорка вполне себе реальный титул. ООН пожаловала ему звание "Чемпион Земли". Не то чтобы на Земле действительно проводился такой "чемпионат", но ежегодно организация выбирает, на ее взгляд, лучшего борца за чистоту планеты. В 2017-ом, например, им стал молодой адвокат из Мумбаи Афроз Шах. Два года ему и его товарищам понадобилось, чтобы вывести из крупнейшего индийского пляжа Версова пять с половиной миллионов тонн мусора.

Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Климатолог рассказал, чем грозит повышение температуры на планете

Макрон "заслужил" признание за гораздо более короткий срок. Зато президентский. И ему даже не пришлось убирать Авгиевы конюшни, как Шаху. Он, как посчитали в ООН, просто поставил мат. Трампу. Кажется, что судьба приза определилась именно здесь и сейчас. После злобного Дональда, которому припомнили еще и то, что он первым делом вышел из Парижского соглашения, Эммануэль смотрелся и звучал, как ангел во плоти. А после того, как он заявил, что Франция не станет вести бизнес с государствами, презревшими экологические нормативы, ""нимба" ему не хватает", решили в ооновском секретариате и за неимением ореола дали ему "чемпиона". 

Скорей, как награду за "смелость". Хотя на Трампа с этой трибуны нападали и поконкретней. А Макрон все-таки, не переходя на личность. Но не только поэтому даже на его родине это поощрение встретили, как злую иронию. Оно, говорят в местном Гринпис, обратно пропорционально его "заслугам". В Пятой республике сохраняется высокий уровень парниковых выбросов, уверяют "зеленые". Потому, кивают они на экс-министра экологии Николя Юло, тот и ушел в отставку, что, по его признанию, президент не дал ему развернуться. Первая леди Брижит делает для природы и то больше, чем ее муж, – она хотя бы взяла шефство над пандой в столичном зоопарке.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время вечера в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Посадили дерево, усилили конфликт. Как лидеры Франции и США провели время

Макрон же, твердят экологи, защищает не окружающую среду, а Парижское соглашение, как бумажное свидетельство этой защиты. Хотя само по себе оно – это едва ли не единственное достижение еще Франсуа Олланда. Если, конечно, можно считать достижением, по сути, протокол о намерениях. Тем не менее, официальный документ. Макрон получил его по наследству, как цветок, что остается от бывших хозяев. За ним тоже надо ухаживать, чтобы не завял. Вот он и поливает его фонтаном своего красноречия. Природе от этого ни жарко, ни холодно. Зато Макрону – титул, поскольку – не жарко же. 

Елисейский дворец принимает знак отличия, ничуть не смущаясь. Это, мол, за то, что "президент взял на себя руководство в области климата на международном уровне". Он, наверное, с большим удовольствием принял бы звание "спаситель человечества", "мистер Вселенная", "главный в Европе", "покоритель Америки" или хотя бы "Французский Путин". Но, считая себя "ровней" российскому президенту, он теперь один в один, как президент советский. Михаил Горбачев тоже, ведь, был "Чемпионом Земли". Правда, до этого он уже получил Нобелевскую премию мира.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена