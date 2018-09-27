Адъютант и Его превосходительство

Кадр из фильма Адъютант его превосходительства. Режиссер - Евгений Ташков. В главных ролях - артисты В.Стржельчик (сидит) и Ю.Соломин (стоит спиной)

Кадр из фильма Адъютант его превосходительства. Режиссер - Евгений Ташков. В главных ролях - артисты В.Стржельчик (сидит) и Ю.Соломин (стоит спиной)

У многих киношных героев есть вполне реальные прототипы, как, скажем, у персонажей знаменитого телесериала Евгения Ташкова. Наверно, стоит познакомиться и с адъютантом, и с Его превосходительством. Тем более, повод есть...

В этот день, … лет назад

Двадцать седьмого сентября 1867 года родился Владимир Зенонович Май-Маевский – генерал, один из лидеров Белого движения.

Выходец из шляхетского рода Могилевской губернии. Карьера настоящего военного: окончил Первый кадетский корпус и Николаевское инженерное училище, потом Николаевскую академию Генерального штаба. Герой Русско-японской и Первой мировой войн. За храбрость и справедливость был очень любим солдатами. Во время Гражданской войны какое-то время командовал Добровольческой армией. После ряда неудач отставлен.

© РИА Новости Актеры Владислав Стржельчик в роли генерал-лейтенанта Ковалевского (слева) и Юрий Соломин в роли Кольцова (справа) в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства"

Он умер в 1920 году. По одной версии, застрелился во время эвакуации Белой армии из Севастополя, по другой – скончался от разрыва сердца.

Образ Май-Маевского воплощен в популярном советском телесериале Евгения Ташкова "Адъютант Его превосходительства" в лице командующего Владимира Зеноновича Ковалевского. Его сыграл актер Владислав Стржельчик.

Есть прототип и у адъютанта Павла Андреевича Кольцова – персонажа актера Юрия Соломина. Образ, конечно, во многом собирательный, но вполне можно сказать, что основной прототип – Павел Васильевич Макаров. Его отец не был начальником Сызрано-Вяземской железной дороги, согласно легенде, а всего лишь кондуктором. Участвовал в Первой мировой войне унтер-офицером. А штабс-капитаном стал волею случая. Будучи красноармейцем, он попал в плен к белогвардейцам, и, спасая свою жизнь, назвался офицером, причем, "повысив" себя в чине до штабс-капитана. Он сумел сблизиться с Май-Маевским. Но, естественно, большинство подвигов, совершенных киношным Кольцовым-Соломиным не имеют никакого отношения к Макарову. Зато говорят, он умело спаивал генерала, который был подвержен известной русской болезни.

© РИА Новости Народный артист РСФСР Юрий Соломин в фильме "Адъютант Его превосходительства"

Судьба Макарова не столь трагична как у его двойника из телесериала. Макаров успел вовремя сбежать, написал книгу воспоминаний "Адъютант генерала Май-Маевского", в которой весьма сложно понять, где кончается правда и начинается откровенная ложь и бравада. И о Макарове вряд ли бы сейчас вспоминали, если бы не великолепный телефильм Ташкова. К тому же Кольцов-Соломин вышел гораздо симпатичнее и романтичнее реального Макарова. Помните, Микки спрашивает Кольцова:

– Опять к градоначальнику?

– Да!

– Не понимаю, какие у вас могут быть с ним… общие интересы?

– Он очень милый человек, Микки, этот градоначальник.

– Сказать откровенно, я думаю иначе.

– Верьте мне на слово, Микки!..

Кстати, по требованию киношного начальства из картины был вырезан эпизод, где "градоначальник" Татьяна Щукина и Павел Кольцов разговаривают в постели. Впрочем, я понимаю бдительных киноруководителей: а что, в другом месте поговорить нельзя было?

Одна неточность в фильме, на которую хочу обратить внимание:

Ковалевский подписывает производство Андрея Григорьевича Шкуро в генерал-лейтенанты. Кольцов удивляется: как же так, ведь Ковалевский главнокомандующий, и он – тоже только генерал-лейтенант. На что Ковалевский отвечает: "Меня в генералы-лейтенанты произвел государь император". Но это неверно: государем императором Май-Маевский был произведен в генерал-майоры…

Юра: Пал Андреич, а вы научите меня стрелять?

Кольцов: Научу. Только мне очень не хочется, чтобы тебе это когда-нибудь пригодилось в жизни…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik