Сала немає: украинцы перейдут на заменитель главного национального продукта

Можно ли себе представить Украину без вышиванок, борща и хорошего жирного сала? С большим трудом. Однако ж придется. Как сказал один античный философ – все течет, все меняется. В том числе и самые основы национального колорита. Украинские специалисты разработали эрзац-сало, эдакий салозаменитель. Говорят, по вкусу и по виду от настоящего вовек не отличить. Зато для вегетарианцев – милое дело: ни одной хрюшки при его производстве не пострадало. Сплошной желатин и растительное масло. Польза, польза и еще раз польза. Для любителей пикантной продукции, псевдо-сало можно подсаливать и подперчивать, менять иные вкусовые качества. В общем, сплошные плюсы, судя по заявлениям разработчиков.
С другой стороны, все происходящее – очень логично. И украинцам с этой логикой придется смириться и жить. Страна не обладает ни политическим, ни экономическим суверенитетом. Нет в ней независимого парламента и судебной системы. Они поставлены на службу олигархическим группировкам и властным кланам. Социальные гарантии постепенно тоже становятся фейком. Спасибо МВФ и собственному правительству. Так почему же сало на Украине должно быть настоящее?
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik