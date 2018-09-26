Сала немає: украинцы перейдут на заменитель главного национального продукта

Свиней нет, а сало есть. Отличное изобретение для страны, где планомерное уничтожение сельского хозяйства и поголовья свиней уже привело к удорожанию главного национального продукта в разы.

Можно ли себе представить Украину без вышиванок, борща и хорошего жирного сала? С большим трудом. Однако ж придется. Как сказал один античный философ – все течет, все меняется. В том числе и самые основы национального колорита. Украинские специалисты разработали эрзац-сало, эдакий салозаменитель. Говорят, по вкусу и по виду от настоящего вовек не отличить. Зато для вегетарианцев – милое дело: ни одной хрюшки при его производстве не пострадало. Сплошной желатин и растительное масло. Польза, польза и еще раз польза. Для любителей пикантной продукции, псевдо-сало можно подсаливать и подперчивать, менять иные вкусовые качества. В общем, сплошные плюсы, судя по заявлениям разработчиков.

Откуда-то исподволь, впрочем, всплывает довольно пошлая аналогия с резиновой женщиной, которую рекламируют в качестве удачной замены женщине настоящей. Ощущение, что украинцев опять обманывают, и под видом чудо-заменителя им впаривают обыкновенный дешевый суррогат. А разве найдет в себе силы настоящий патриот незалежной потреблять фэйковую продукцию? Это же невозможно! Впрочем, как знать. Склонить к такому шагу могут экономические соображения, а не забота о здоровье: отсутствие денег, дефицит и рост цен. Увы, все эти прелести постреволюционного периода Украине прекрасно знакомы. Планомерное уничтожение сельского хозяйства и поголовья свиней уже привело к удорожанию главного национального продукта в разы. Более того, сало закупается в Польше и Германии, что выглядит парадоксально и в известной степени неприлично.

С другой стороны, все происходящее – очень логично. И украинцам с этой логикой придется смириться и жить. Страна не обладает ни политическим, ни экономическим суверенитетом. Нет в ней независимого парламента и судебной системы. Они поставлены на службу олигархическим группировкам и властным кланам. Социальные гарантии постепенно тоже становятся фейком. Спасибо МВФ и собственному правительству. Так почему же сало на Украине должно быть настоящее?

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik