То, что Норвегии на этой натовской "зарнице" поручат "цифровую" и "словесную" оборону, было известно заранее. Так что для Осло "Единый трезубец", хоть и развернется только в конце октября, уже начался. И неважно, что с фальстарта.

Главное, что им зачтется. Норвегия обиделась, что России нет до нее дела Your browser does not support HTML5 audio

Когда премьер Норвегии Эрна Сульберг, будучи в гостях у Трампа, заявила, что Россия не вмешивается в норвежские выборы, потому что, цитата – "мы слишком ей неинтересны, что, конечно, наносит удар по нашей репутации", все подумали, что она пошутила. Причем и она сама так подумала. Затем задумалась. А сейчас, когда осень и вокруг одно сплошное обострение, передумала. Точнее, вспомнила, что, если гора не идет к Магомеду, нужно бросить в нее камень. Ей без разницы, а с репутацией будет все в порядке. В смысле, как у всех в НАТО. А то Сульберг называет Норвегию "глазами и ушами Запада у северных границ России", а России нет до нее никакого дела.

Нет, значит – будет. Потому что глаза, уши… Главное – хвост. А вот хвоста IT-сотрудник Совфеда Михаил Бочкарев и не заметил. Зачем ему обращать внимание на всякую мелочь? Он знал, что приехал в Осло не на шпиль смотреть, а официально, на международный семинар по обмену опытом, информацией, идеями и по приглашению норвежского парламента. А о том, что перед этим норвежский премьер предупредила страну о кибервмешательстве России в самые крупные за последние 16 лет североатлантические учения "Единый трезубец", не знал. Знал, может быть, и не поехал бы, чтоб не стать живым доказательством подозрений Сульберг.

Для них же "АйТи", если русский, равносильно: "Эй ты, хакер". А если хакер – надо брать. Тем паче, что грядут военные маневры по всем направлениям, и нужно, в числе прочего, спровоцировать реакцию Москвы, чтобы отработать ответ на нее. То, что Норвегии на этой натовской "зарнице" поручат "цифровую" и "словесную" оборону по линии информационного фронта, было известно заранее. Во-первых, что с нее еще взять, если даже Бьерндален – и тот уже зачехлил ружье. Во-вторых, Сульберг должна же была как-то реабилитироваться за то в принципе нейтральное по отношению к Кремлю заявление в Белом доме о невмешательстве в норвежские дела.

Она, конечно, после того закупила у США дефективные F-35 и впервые после Второй мировой запустила в свою страну иностранный контингент – 700 американских морпехов теперь будут базироваться недалеко от России. Но опровержение ведь должно быть в том же объеме и по той же теме. Иначе говоря, для Осло "Единый трезубец", хоть он и развернется только в конце октября, уже начался. Неважно, что с фальстарта. Главное, что им зачтется.

"Норвежское гостеприимство бьет все рекорды", – сказал в коридорах Генассамблеи ООН Сергей Лавров журналисту, который решил было, что своим, типа, "провокационным" вопросом о причинах засылки в Осло разведчиков застал главу МИД России врасплох. Это еще пусть спасибо скажет, что не нарвался на его "короночку", которая всего в двух словах характеризует IQ подобного рода деятелей.

Заметим, что Михаил Бочкарев предоставил норвежской полиции доступ ко всем своим электронным устройствам. Не придраться. Но его все равно не выпускают. Думают, наверное, то, что надо, он уже передал шифровкой в центр. Хотя здесь, что надо, и без шпионажа видно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik