Трамп расставил акценты: счастье ждет только друзей США

Львиную долю внимания пресса уделила реакции зала на самое начало выступления Дональда Трампа на очередной сессии Генассамблеи ООН. Когда он начал хвалить достижения нынешней администрации, которой вроде как удалось за короткое время сделать гораздо больше, чем предыдущей, зал засмеялся и начал аплодировать. Но Трамп не был бы Трампом, если бы публично не отпустил пару комплиментов самому себе и не бросил десяток камней в огород Барака Обамы. Так уж у него повелось.
Однако Дональд Трамп, обращаясь к Берлину на Генассамблее ООН, ошибся. Или слукавил. Он заявил: "полагаться на единственного иностранного поставщика энергоносителя – значит, делать страну уязвимой перед угрозой вымогательства и запугивания". Страшно, аж жуть. Имелась в виду, понятное дело, Россия. Но это не так. Германия, как самая экономически мощная страна ЕС, получает газ и из Великобритании, и из Нидерландов, и из Норвегии. Есть у Берлина и другие возможности. Так что ни о какой тотальной монополии "Газпрома" на немецком рынке в частности, и европейском в целом – говорить не приходится. Но только не Дональду Трампу. Он человек концепции, и легко подверстывает под нее произвольно выстроенные идеологические конструкты, иной раз не обращая внимания, чего уж греха таить, на факты.
На Генассамблее американский президент по поводу Ирана был гораздо более многословен, чем по поводу России. Решение конфликта в Сирии он напрямую увязал с появлением стратегии в отношении "жестокого режима, который поддерживает этот конфликт и финансирует его – коррупционный, диктаторский режим в Иране". Собственно, стратегия эта и так понятна – убрать иранских военных и добровольцев из Сирии и отрезать Тегеран от рынка нефти. О том, что та же самая Европа получит взамен иранских углеводородов, Трамп предпочел в этот раз подробно не распространяться.
В понимании Вашингтона, похоже, теперь они должны будут искусственно подстраивать свои интересы под интересы США, и тогда получать какие-то преференции. Право называться "другом" должно стать каким-то особым, выдаваемым в Белом доме знаком качества, сулящим счастливую жизнь. Вот только в реальности этот ярлык может обернуться окончательной потерей суверенитета. В Европе это прекрасно понимают и, как могут, сопротивляются. Вопрос лишь в наличии достаточного количества политической воли. Похоже, она постепенно, еле-еле пробуждается. Если судить по "Северному потоку-2". Или по насмешливой реакции немецкой делегации на безапелляционные слова Трампа о том, что Германия должна немедленно изменить свой курс. Тут, похоже, и правда, с его стороны был перебор.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik