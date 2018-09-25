Вместо "Оскара" гражданство. Великобритания принимает "Белые каски"

Великобритания готова разместить у себя участников организации "Белые каски" и членов их семей. Если (точнее, когда) это произойдет, первое, что шагнет вперед – это британский кинематограф.

Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант называет активистов "Белых касок" героями современности. Хант говорит: "Мы рады, что первые "Белые каски" переселятся в Британию". Министр не уточняет, кого он подразумевает под местоимением "мы" – свою семью, возглавляемое ведомство, британский кабмин или всех жителей королевства. Очевидно, Джереми Хант в курсе того, что Консультативный комитет по миграции рекомендовал королевству ограничить приток дешевой рабочей силы из ЕС после Brexit'a. В докладе комитета говорится, что Британия должна будет привлекать средне- и высокооплачиваемых мигрантов со всего мира. Под эту формулировку как раз подходят "Белые каски". Судя по их работе, они настоящие профессионалы. Умеют осваивать бюджет, делать сложные постановки с комбинированными съемками. В общем, находка, а не мигранты.

Если (точнее, когда) "Белые каски" получат подданство Великобритании, первое, что шагнет вперед – это британский кинематограф.

"Киношники" из числа "касок" без труда смогут снять детективную историю, основанную на "реальных" событиях: "Переполох в Солсбери, или Кот который слишком много знал". В роли Петрова – Джейсон Стэтхэм, а в роли Боширова – Дэниел Крейг. Скрипалей сыграют Скрипали. Кот – Бенедикт Камбербэтч. Все будет очень реалистично, ведь у "Белых касок" много опыта в постановочных съемках именно с "применением" химического оружия. Считайте, что Оскар уже в кармане у британцев. Вот только если "Белые каски" будут снимать кино в Великобритании, то кто тогда будет снимать фейки в Сирии? Кто будет готовить провокации? С другой стороны, британский МИД может запускать целую кампанию по натурализации провокаторов. Хочешь стать подданным ее величества – сними фейковый ролик. От желающих отбоя не будет.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik