Формально решение прорыть канал сквозь Балтийскую косу ничего общего с американским присутствием не имеет. Приняли его в Польше в мае 2016-го. Тогда и запланировали начать рыть от столба и до заката. Но вот сейчас все так удачно совпало.

Суше – весла. Польша "порвет себе косу", чтобы навредить России Your browser does not support HTML5 audio

Когда в Варшаве объявили, что постоянная военная база США, с легкой руки и длинного языка президента Дуды названная "Фортом Трамп", изменит европейский ландшафт, вряд ли кто-то подумал, что так скоро. Тем более, в прямом – топографическом – смысле. Причем, несмотря на то, что о таком усилении восточного фланга, по словам шефа Пентагона Мэттиса, говорить пока слишком преждевременно. Но к изменению рельефа Варшава собирается приступить уже в ближайшие месяцы.

Формально решение прорыть канал сквозь Балтийскую косу ничего общего с американским присутствием не имеет. Приняли его в Польше в мае 2016-го. Но уже тогда записали эти 250 млн долларов на "мокрое дело" длиной почти в полтора километра, шириной в 20 и глубиной в пять метров "инвестицией в обороноспособность и безопасность". Тогда и запланировали с 2018-го начать рыть от столба и до заката. Выражение из армейского обихода – это потому, что копают они вроде как и для себя, но под Россию. А это у них завсегда. Хотя сейчас все так удачно совпало.

Не случайно же лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заговорил об этом сразу после возвращения Дуды из Белого дома. "Польша явит свой суверенитет созданием канала через Балтийскую косу", – заявил он. Обычно, как и положено "серому кардиналу", он не выходит из-за кулис. Но тут мечта всех последних лет жизни. Узкая полоска между Калининградским заливом и Гданьской бухтой. 65 километров, 35 из которых – Россия. В Польше она соединена с материком, от нашей большой земли ее отделяет пролив. Через него и поляки курсировали туда-сюда. Но вот захотелось Качиньскому пойти на Эльблонг другим путем.

"Я еще не знаю, кто, но кто-то из членов правительства воткнет первую лопату, потому что все формальности решены и деньги предусмотрены", – воздержался он оттого, чтобы назвать себя в числе первых. Понимает, пусть лучше над кем-то другим смеются после слова "лопата". Хотя для уникальной экосистемы это означает – вилы. Сказано же: суше – весла. Потому что можно назло соседу отморозить себе уши, а можно и порвать свою косу. Грубое вмешательство в природу чревато непредсказуемыми, но совершенно точно необратимыми последствиями.

Из этой акватории может уйти вся рыба – едва ли не главный источник местных доходов. Изменение устоявшегося климата разрушит его достоинства, снискавшие этой земле славу самого популярного в Польше места отдыха. Значит – "прощай, прибыль от туризма". Зато "здравствуй, военная база". Ведь без всего живого – это самое оно для "Форта Трамп". Еще и в двух шагах от России. Тем более что в Эльблонге планировали открыть один из новых штабных центров НАТО. Понятно, что переправлять сюда грузы военного назначения через российский коридор – не вариант.

Только это все и объясняет. Ведь, что касается гражданских судов, то их и сейчас все устраивает. Россия никогда не дергала Варшаву за косу. У польских капитанов не было ни одной претензии к проходу через наши воды. Да и брали с них по-божески: от 50 до 100 евро. А появление канала приведет к тому, что через него в залив будет наноситься песок, что со временем сделает его непригодным для судоходства, и тогда исчезнет сам смысл этой операции. То есть роют они даже не другому яму, а сразу сами себе.

И все только для того, чтобы вместо косы сделать себе каре. Боевой порядок. А поскольку свои силенки жидковаты, решили прикрыть собственную плешь американскими касками. Хотя, если каре – это построение квадратом, то у них у самих уже кое-что получается. Глупость в квадрате. Даже польские специалисты говорят, что этот проект экономически нецелесообразен, а экологически так и вовсе опасен. Вся польза этой канавы только в том и состоит, что в ней власть окончательно утопит свою репутацию.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik