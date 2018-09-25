Суше – весла. Польша "порвет себе косу", чтобы навредить России

Не случайно же лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заговорил об этом сразу после возвращения Дуды из Белого дома. "Польша явит свой суверенитет созданием канала через Балтийскую косу", – заявил он. Обычно, как и положено "серому кардиналу", он не выходит из-за кулис. Но тут мечта всех последних лет жизни. Узкая полоска между Калининградским заливом и Гданьской бухтой. 65 километров, 35 из которых – Россия. В Польше она соединена с материком, от нашей большой земли ее отделяет пролив. Через него и поляки курсировали туда-сюда. Но вот захотелось Качиньскому пойти на Эльблонг другим путем.
"Я еще не знаю, кто, но кто-то из членов правительства воткнет первую лопату, потому что все формальности решены и деньги предусмотрены", – воздержался он оттого, чтобы назвать себя в числе первых. Понимает, пусть лучше над кем-то другим смеются после слова "лопата". Хотя для уникальной экосистемы это означает – вилы. Сказано же: суше – весла. Потому что можно назло соседу отморозить себе уши, а можно и порвать свою косу. Грубое вмешательство в природу чревато непредсказуемыми, но совершенно точно необратимыми последствиями.
Из этой акватории может уйти вся рыба – едва ли не главный источник местных доходов. Изменение устоявшегося климата разрушит его достоинства, снискавшие этой земле славу самого популярного в Польше места отдыха. Значит – "прощай, прибыль от туризма". Зато "здравствуй, военная база". Ведь без всего живого – это самое оно для "Форта Трамп". Еще и в двух шагах от России. Тем более что в Эльблонге планировали открыть один из новых штабных центров НАТО. Понятно, что переправлять сюда грузы военного назначения через российский коридор – не вариант.
И все только для того, чтобы вместо косы сделать себе каре. Боевой порядок. А поскольку свои силенки жидковаты, решили прикрыть собственную плешь американскими касками. Хотя, если каре – это построение квадратом, то у них у самих уже кое-что получается. Глупость в квадрате. Даже польские специалисты говорят, что этот проект экономически нецелесообразен, а экологически так и вовсе опасен. Вся польза этой канавы только в том и состоит, что в ней власть окончательно утопит свою репутацию.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik