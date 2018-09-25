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"Кошкин дом". Глава ЦРУ "спалилась" на первом же выступлении

(обновлено: 17:20 25.09.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebДжина Хаспел вступила в должность директора ЦРУ. 21 мая 2018Джина Хаспел вступила в должность директора ЦРУ. 21 мая 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Об усилении шпионажа, тем более с указанием конкретных адресов, как-то не принято распространяться. Но Джину Хаспел понять можно. Ведь у многих в США до сих пор вопрос – чем занимается ЦРУ, если Штаты уже практически все проморгали.

"Кошкин дом". Глава ЦРУ "спалилась" на первом же выступлении
С того самого мая, когда ее назначили шефом ЦРУ, Джина Хаспел вполне соответствовала статусу бойца невидимого фронта – она оставалась практически незаметной. Отгремели эфиры и отшелестели газеты, припомнившие ей в связи с повышением едва ли не личную причастность к пыткам в тайной тюрьме, в бытность ее там "кумой", и больше не было слышно ни о ней, ни ее. Но вот первое публичное выступление первой женщины во главе Ленгли – и сразу дама в дамки. В смысле – та же шашка, только в перевернутом положении. 

Джина Хаспель
© AP Photo / CIA
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В игре это меняет дело. И в игре Хаспел это попытка изменить отношение к спецслужбе. А если совсем повезет, то и ее бюджет. Он ведь один, а всякого рода разведконтор в Штатах – 17. Вот и приходится каждой доказывать свой приоритет, главным образом, на словах. Поэтому и Джина выпустила себя из бутылки, чтобы в эту бутылку полезть. В Луисвиллском университете она анонсировала усилении шпионской деятельности в России, Китае, КНДР и Иране. Назвала их, правда, не прямо в лоб, а завуалированно – "сложные страны". Но на канале NBC тем, кто не в курсе, пояснили, что как бы в узких кругах так кодируется работа именно против этого квартета. 

"Наши усилия, направленные на заполнение пробелов в секретной информации, оказались на протяжении последних лет отодвинутыми на второй план из-за борьбы с терроризмом", – оправдалась Хаспел за разведнеубедительность ЦРУ еще более неубедительной его борьбой с терроризмом. Она могла бы свалить все на экс-замдиректора по тайным операциям – по этому департаменту проходят, в том числе, и всякого рода акции в тылу врага. Но, видимо, за ней не водится привычка склонять предшественников. Тем паче, если замом этим была она сама. 

Заместитель главы ЦРУ Джина Хаспел
© The OSS Society
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И неплохо была, коль скоро переход Майка Помпео в Госдеп благотворно отразился и на ее карьере. Теперь она божится увеличить число агентов и улучшить качество их подготовки. И это кстати, поскольку не так давно в Вашингтоне признали, что испытывают большие затруднения с получением шифровок из России – осведомители вдруг замолчали. Скорей, не выдержали конкуренции с блогерами и фейками. Разведка в Штатах обленилась и развратилась настолько, что добывает информацию в интернете, особо не заморачиваясь по поводу ее достоверности. Так что Хаспел еще надо найти специалистов, способных это самое "качество подготовки" улучшить. 

Вообще, об усилении шпионажа, тем более с указанием конкретных адресов, как-то не принято распространяться. Но Хаспел понять можно. У многих в США до сих пор вопрос, чем занимается ЦРУ, если практически все, что можно было, Штаты проморгали. К тому же ей хочется, чтобы ее, наконец, перестали воспринимать всего лишь как бывшую начальницу тюрьмы под названием "Кошкин глаз". Ведь теперь у нее есть "Кошкин дом". Не только потому, что во всех темных комнатах Лэнгли ищут черную кошку, прекрасно зная, что ее здесь нет. Но и потому, что хозяйка этого дома "спалилась".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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