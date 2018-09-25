Разделяй и проводи – будущее Олимпийского движения

Возможности хоть и гипотетические, но очень привлекательные. Смогут ли Турция и Россия по-соседски провести зимние Олимпийские игры?

Принцип "разделяй и властвуй" в несколько измененном виде может открыть новый виток в развитии Олимпийского движения. Давайте честно, Олимпиада – удовольствие недешевое, нужно построить спортивные объекты, отели, усовершенствовать транспортную систему и много чего еще. И не менее важно найти потом всему этому великолепию применение, когда праздник уедет. Не каждая страна готова к таким затратам. Выходом из положения может стать совместное проведение спортивных мероприятий такого масштаба, то есть "разделяй и проводи". Вообще, большой революции в этом нет. Из недавних примеров – Чемпионат Европы по футболу 2012 года, когда финал турнира совместно принимали Польша и Украина. Тогда, вроде бы, все остались довольны.

Случай опробовать эту стратегию может представиться в 2026 году на зимних Олимпийских играх. Сейчас на проведение претендуют турецкий Эрзурум, канадский Калгари, шведский Стокгольм и итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо. Город выберут в сентябре 2019 года. СМИ сообщают, что власти Эрзурума подумывают, а не предложить ли провести соревнования Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. "В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе", – считает губернатор Эрзурума Сейфеттин Азизоглу.

Пока это гипотетические планы, но рациональное зерно в них явно присутствует.

Санно-бобслейная трасса "Санки" в Сочи ближе всего к Эрзуруму. Расстояние по прямой, через горы и Черное море, чуть более 430 километров, а по трассе менее 650 километров. Так что, почему бы и нет. Если в сентябре будущего года турецкий город победит в конкурсе и планы по совместному проведению воплотятся в жизнь, то в недалеком будущем мы, вполне вероятно, увидим, что зимней и летней Олимпиадой заинтересуются государства, которые раньше и помыслить не могли о таких масштабных мероприятиях. Но это, конечно, гипотетически.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik