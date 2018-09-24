Фермерское благополучие – вдребезги. Россия пугает США зерновыми рекордами

Гонку на зерновом рынке выигрывает Россия. Америка отстает и очень обижается. Жалуется, что российские рекорды не дают развернуться американским фермерам.

Рекордные объемы экспорта пшеницы из России, как удар под дых для США, вынуждены констатировать аналитики The Wall Street Journal. Причем, как отмечает издание, в то время, как на мировых рынках цены на зерно снижаются, российское сельское хозяйство процветает. Урожаи растут, экспорт увеличивается. За прошедший сельхозгод Россия поставила на мировые рынки более 40 миллионов тонн пшеницы. И взяла такую рекордную отметку с легкостью. Заметим, что это лучший мировой показатель за последние четверть века. Росту экспорта именно российской пшеницы способствовало, в том числе, и сочетание двух факторов – преимущество цены (курсовое снижение рубля к доллару) и ощутимое улучшение качества зерна, которое отмечают участники рынка.

Американцы увидели в этом угрозу для своих фермеров, которым, как выясняется, трудно выдерживать конкуренцию с российскими аграриями. Еще год-другой и благосостоянию хлеборобов из США уже точно не позавидуешь, предупреждают в WSJ. Потому как если и дальше продолжится торговая война между Вашингтоном и Пекином, то дело может дойти до того, что КНР полностью откажется от американской пшеницы, непринужденно перейдя на закупки зерна в России. Поднебесная уже ввела заградительные тарифы (25%) на пшеницу из США. Россия же на низком старте: ждет, когда для Москвы будут окончательно сняты китайские ограничения на импорт российских зерновых. И если Вашингтон вновь начнет дразнить Пекин очередными пошлинами, то российская пшеница для китайцев станет привлекательней прежнего.

Кстати, ситуация для США страшна еще и тем, что там все больше фермеров сворачивают сельхозбизнес, не видя для себя перспектив. В том же The Wall Street Journal уточняют, что хуже было только в 1980-х годах.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik