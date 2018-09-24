Помпео на защите Америки: Россия не приносит пользу США?

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не приносит пользу на Украине и в Сирии. Почему Москва должна приносить Вашингтону какую-то пользу, впрочем, не объяснил.

От России нет никакой пользы – ни на Украине, ни в Сирии, уверен госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью для канала NBC. Тезис предложил ведущий, а Помпео с готовностью его подтвердил, отметив, что хотя у стран и есть общие интересы, Россия все равно оказалась бесполезной.

Удивительно, почему это Россия не приносит пользу США? Как такое случилось? Американцы-то привыкли, что все ради них – например, по их желанию могут начинаться войны и прекращаться чьи-то отношения. А тут вдруг однополярный мир оказался под угрозой.

Китай не сломался под напором торговых санкций, даже Европа противостоит попыткам США перекрыть "Северный поток-2", а о России и говорить нечего – ориентируется не на американские, а на собственные интересы, и в Сирии уничтожает террористов, которых американцы долго и упорно пытались представить просто оппозицией. И пользу США, конечно, совершенно не приносит. Чтобы Вашингтон был доволен, нужно было, наверное, поддержать террористов и сместить Башара Асада. Но так уж вышло, что для России ее собственные интересы и интересы ее союзников куда важнее желания США.

Как сказал Майк Помпео, Дональд Трамп пытался наладить отношения с Москвой, но ничего не вышло.

Своеобразные, конечно, были попытки: Россию уже называли одной из главных опасностей для Америки, недавно внесли вместе с Китаем в список киберугроз, обложили пакетами санкций – причем, не только Россию, но и тех, кто хочет с ней сотрудничать.

Ведущий же, который беседовал с Помпео, сделал вывод, что президент в этой ситуации играет хорошего полицейского, а госсекретарь – плохого. Помпео, впрочем, с этим не согласился, отметив, что все просто пытаются защитить Америку.

Но очевидно, что Россия очень нужна американским политикам – без заявлений относительно Москвы в Штатах сейчас карьеру не построишь.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik