Богом не забытые. Латвия встречает папу римского

Прибалтика готовится к визиту папы римского. Папа Франциск отличается скромностью, поэтому попросил, чтобы его встретили как "обычного гостя". Поэтому Латвия скромно решила сделать день визита выходным днем. И тут началось.

Для Латвии, Литвы и Эстонии 2018 год – юбилейный. Все по очереди празднуют столетие независимости. Событие нерядовое и отметить его нужно явно не как всегда. Нужны знаковые и очень важные персоны. В Прибалтику приедет глава католической церкви папа римский Франциск. Сначала в Литву, потом в Латвию, а дальше – куда Бог пошлет.

Франциск известен тем, что несмотря на то, что он понтифик, пышных почестей не любит. Организаторы его визита в Латвию обмолвились, что в его райдере всего один каприз: чтобы его встретили как "обычного гостя". Ну, чтобы "как полагается", но без всяких там. Но позвольте, как без всяких там? Тут такое событие в стране, что без всяких там ну никак. На это бюджет специальный выделен – официальных 800 тысяч евро. И одной плиткой, положенной в траву, по которой должен пройтись его святейшество, не прикроешься.

Так же стоит заметить интересный парадокс: Латвия – одна из самых неверующих стран Европы (в Прибалтике вообще, чем дальше на север, тем меньше веры), а отмечать религиозные праздники, а точнее сказать – не работать в них любит больше всех. Поэтому власти решили и здесь традициям не изменять, и день визита папы потерял статус рабочего.

Но тут зачем-то всполошилась вечно недовольная общественность. В основном, конечно, в интернете, ибо есть мнение, что в Сети заповеди не писаны. Говорят, что раз папа не хочет пафоса, то зачем на "обычного гостя" тратить столько денег, выстилать дорожки и не работать? Обычно, говорят, мы работаем, так что это уже необычно. К чему шик, когда не просят? Просили одеться по-деловому, а ты напялила короткую юбку, что это за дела? Из соседней Литвы, где верующих все же больше, смотрят с глубоким непониманием и, скорее всего, с такой же глубокой завистью. Говорят, за глаза папуасами обзываются.

Но общественность, как известно, глупа, безлика и давно отошла от веры в царя и отечество. Ей глупо объяснять что-то о символах, ибо знает она только логотипы. А между тем, визит понтифика в эти богом забытые места напоминает о том, что они существуют. Когда нет уверенности ни в светлом, ни в будущем – лучше заручиться поддержкой разными способами у всех. Может, и Латвии как-то там на небесах зачтется, что она в этот день усилием воли снова заставила себя не работать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия