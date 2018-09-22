Что делать – украинцы хотят венгерские паспорта? Киев идет в ООН

У министра иностранных дел незалежной открылись глаза: украинские граждане получают венгерские паспорта! Разбираться, почему так происходит и как изменить жизнь людей к лучшему, некогда: надо срочно жаловаться в ООН.

В незалежной назревает дипломатический скандал. Глава МИД Украины обозвал венгерского консула из закарпатского Берегова "винтиком" и сказал, что тот "поедет в Будапешт". Послал также в "или какой-нибудь другой венгерский город".

Причиной раздражения Павла Климкина стало видео, снятое в упомянутом Берегове – пограничном с Венгрией украинском городе. Там испокон веков компактно проживают этнические венгры. Место действия – венгерское консульство. Действующие лица – эти самые украинские венгры. Они получают венгерские паспорта, клянутся у венгерского флага и под соответствующий гимн "считать Венгрию своей родиной". Потом каждый чокается с консулом бокалом шампанского и выслушивает устную инструкцию "не сообщать о получении документов украинской власти".

Все ясно, кроме одного. Почему о венгерском паспорте нельзя "сообщать"? Ведь в незалежной хотя и запрещено двойное гражданство, но никакая ответственность за него не предусмотрена. К тому же, Венгрия, напомнил посол этой страны на Украине, "имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни". Но, как говорится, молчи – здоровее будешь. Потому что тот же министр Климкин в своем киевском видеоответе на береговский "видеопривет" определил происходящее в Закарпатье как "доказательство угрозы целостности Украины". То есть квалифицировал почти как состав преступления. И что теперь? Конечно, "ничего теперь", кроме намечающейся высылки дипработника.

Весь пыл видеоответа Павла Климкина свелся к двум положениям. Первое понять трудно: "Я всегда искренне хотел помочь украинским гражданам венгерского происхождения", – сказал министр. Главное, не сказал, как, когда и в чем именно он хотел помочь. Ну а второе положение и комментировать не стоит – это просто лозунг: "Больше Украины в каждый уголок Закарпатья".

Внимательные зрители климкинского видео в Twitter не замедлили обвинить его во лжи. Ирина Эстерхази, в частности, написала : "Климкин, у Вас клиническая картина конфабулеза". Кстати, конфабуляции – это ложные воспоминания, а конфабулез – наплыв ложных воспоминаний. Но продолжим цитату: "Вам ли не знать, что на Закарпатье вывески, флаги, указатели на венгерском языке. В Виноградово, Берегово давно венгерское правительство платит учителям и врачам дополнительно деньги за знание венгерского языка". Еще яснее в адрес главы украинского МИД выразился Iaroslav Дроботун: "Врать надо горячо! Вам и вашему патрону хорошо известна ситуация в Закарпатье. Но ничего не делается годами. Если бы не скандал с видео, молчали бы и дальше".

Теперь Павел Климкин молчать не намерен. Он поедет и поговорит начистоту. Только не в Закарпатье, конечно, – это мелко для его уровня. Он пообещал разобраться с украинскими венграми, на руках у которых уже сто тысяч венгерских паспортов, в Генассамблее ООН. Пусть там объяснят жителям Берегова, за что и какую родину им положено любить!.. Между тем, в венгерском МИД посоветовали украинскому коллеге охолонуть, напомнив, что "двойное гражданство – обычная практика в ЕС", и что, возражая против него, "Киев несерьезно относится к европейской интеграции".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik