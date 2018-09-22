Эстония "готовит Украину к НАТО": танцы на острие бритвы

Эстония продолжает развивать отношения с Украиной в военной области. К примеру, в конце мае президент Эстонии Керсти Кальюлайд первой из иностранных лидеров посетила зону вооруженного конфликта в Донбассе и встретилась с командующим Операцией объединенных сил ВСУ Сергеем Наевым, с которым обсуждала вопросы украинско-эстонского сотрудничества в военной сфере. А в сентябре председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон и депутаты парламента встретились с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчиновым. Интересовали их проблемы интенсификации военно-технического сотрудничества со странами Европейского союза, в том числе, совместные проекты в оборонно-промышленном комплексе.
Можно с большой долей уверенности предположить, что существуют и другие точки соприкосновения в данном деликатном вопросе, о которых не сообщается в открытом доступе. К той же информации, которая доступна всем, добавилось сообщение о том, что в Эстонию прибыла группа военнослужащих Украины в количестве 18 человек. Как сказано, для обучения английскому языку.
Развивать свои лингвистические способности они будут в Объединенном учебном заведении эстонских Сил обороны. Надо отметить, что кандидаты на обучение отбирались из тех воинских частей, с которыми у эстонских военных налажено тесное сотрудничество, а стало быть, там служат военные советники из балтийской республики. Понятно, что таким образом НАТО через обучение в военных учебных заведениях стран- участниц формирует группы лояльных к себе офицеров- украинцев. Вернувшись на родину, они станут проводниками идей этого военного блока и, конечно же, еще более убежденными противниками России. Выступая в качестве инициатора подобных программ, Эстония не только укрепляет свою репутацию весьма воинственного государства, но и еще более обостряет свои и без того непростые отношения с восточным соседом.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония