Эстония "готовит Украину к НАТО": танцы на острие бритвы

Таллин, похоже, решил "поднатаскать" Киев к экзамену на членство в НАТО. Гарантий, как это обычно бывает у репетиторов, никаких. А пока украинские военные усердно учат в Эстонии английский язык.

Эстония продолжает развивать отношения с Украиной в военной области. К примеру, в конце мае президент Эстонии Керсти Кальюлайд первой из иностранных лидеров посетила зону вооруженного конфликта в Донбассе и встретилась с командующим Операцией объединенных сил ВСУ Сергеем Наевым, с которым обсуждала вопросы украинско-эстонского сотрудничества в военной сфере. А в сентябре председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон и депутаты парламента встретились с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчиновым. Интересовали их проблемы интенсификации военно-технического сотрудничества со странами Европейского союза, в том числе, совместные проекты в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк во время встречи с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе заявил, что одобряет растущее стремление Украины к евроатлантической интеграции и более тесному сотрудничеству.

Можно с большой долей уверенности предположить, что существуют и другие точки соприкосновения в данном деликатном вопросе, о которых не сообщается в открытом доступе. К той же информации, которая доступна всем, добавилось сообщение о том, что в Эстонию прибыла группа военнослужащих Украины в количестве 18 человек. Как сказано, для обучения английскому языку.

Развивать свои лингвистические способности они будут в Объединенном учебном заведении эстонских Сил обороны. Надо отметить, что кандидаты на обучение отбирались из тех воинских частей, с которыми у эстонских военных налажено тесное сотрудничество, а стало быть, там служат военные советники из балтийской республики. Понятно, что таким образом НАТО через обучение в военных учебных заведениях стран- участниц формирует группы лояльных к себе офицеров- украинцев. Вернувшись на родину, они станут проводниками идей этого военного блока и, конечно же, еще более убежденными противниками России. Выступая в качестве инициатора подобных программ, Эстония не только укрепляет свою репутацию весьма воинственного государства, но и еще более обостряет свои и без того непростые отношения с восточным соседом.

Внешняя политика страны становится все более и более милитаризованной, с каждым годом увеличивается военный бюджет, растет количество иностранных военнослужащих и военной техники на эстонской земле. Все это не может не внушать опасений здравомыслящей части эстонского общества, которая понимает, что с каждым днем нарастает возможность военного конфликта, спровоцированного цепью трагических случайностей, в котором страна станет мишенью для ответного удара. Однако, как это с сожалением нужно констатировать, таков сознательный выбор политической элиты страны. Похоже, что ей нравятся военные игры и танцы на острие бритвы.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония