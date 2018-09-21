Теперь остался только один способ, который позволит Мэй избежать отставки сразу после Brexit'а. Уйти до него. И лучше – сразу в Солсбери. Говорят, там возвращается известность даже к тем, кто ничего собой не представляет.

"Бреквием" Терезы Мэй: ЕС и Британия ставят точку. Невозврата Your browser does not support HTML5 audio

Зальцбург. Моцарт. Реквием. Вряд ли канцлер Австрии Себастьян Курц имел в виду этот ассоциативный ряд, когда выбирал город для неформального саммита ЕС. Но в результате получилось уместно. По крайней мере, для Терезы Мэй. Поскольку результата не получилось. Пусть не так талантливо, как Вольфганг Амадей, но она, вероятно, тоже не закончит свое последнее "произведение". Или, как его называют официально, "план по выходу из Евросоюза". Скучно. Можно ведь, как у Маэстро. Если exit в сочетании с Британией – это Brexit. То Brexit и реквием – это "бреквием".

Видимо, этим все и закончится. Прощальная английская песня оборвется не на высокой ноте. К идеям британского премьера ее коллеги в Зальцбурге отнеслись, как хирурги к самолечению. Презрительно и высокомерно. Была бы это хоть та самая "народная медицина", что летом 2016-го приложила бюллетени референдума к больному месту. Но от Мэй – лишь сплошные заклинания, камлания и прочие пассы-выкрутасы. А ведь именно эта встреча, несмотря на то, что без протокола, считалась в этом деле определяющей.

Все, конечно, и до нее понимали, что будет еще официальный саммит, потом чрезвычайный, затем экстренный и, может, даже экстремальный. Но после нее ясно, что и там уже ничего не будет. И Эммануэль Макрон, когда призывает Лондон изменить до октября-ноября свои "неприемлемые предложения, поскольку они не уважают целостность единого рынка", не очень верит в то, что это возможно. Хотя он-то знает, что некоторые за пару месяцев президентом Франции с нуля стать способны. Мэй же с твердолобостью "дубинноголовой" Коробочки и теперь твердит: или так, или никак. Но гоголевская помещица хозяйкой рачительной была. А Мэй…

Ладно, если бы и она – все в дом. Ее тогда бы дома на руках носили. Но там ведь тоже – только если ногами вперед. В политическом, само собой, смысле этого ритуала. Избрав вариант мягкого, чтобы никого не обидеть, развода по принципу "и нашим, и вашим", Мэй закономерно не угодила ни тем, ни этим. Иначе говоря, оказалась между молотом и наковальней с чувством собственного достоинства. Хоть так почувствовала себя "железной" леди.

О том, что Британию в ЕС уже списали, красноречиво говорит один факт. Такой же маленький, как Литва, чья Грибаускайте тоже "напихала" Мэй за ее эгоизм и посоветовала, ооччень посоветовала взяться за ум. На таком уровне главу кабинета Соединенного Королевства еще никогда не опускали. При этом Меркель с Мэй даже не поздоровалась – мимо прошла. Как раз к Грибаускайте и прошла. Но не только поэтому Терезу дома ждет холодная постель. Там с ней, похоже, все решили. Время "Ч" для консерваторов – 31 марта 2019-го года. Когда за Британией в ЕС закроется дверь, лидер тори даже вскрикнуть не сможет: "И ты, Брут". Ей уже некому доверять.

И есть только один способ, который позволит ей избежать отставки сразу после Brexit'а. Уйти до него. И лучше – сразу в Солсбери. Говорят, там возвращается известность даже к тем, кто ничего собой не представляет. Главное – с земли ничего не подбирать. Особенно, если это флакон духов.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik