Было бы чему вредить. Порошенко судится за свой имидж

Петр Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету, пишут британские СМИ. Его адвокаты намерены восстановить "пострадавшую репутацию" украинского президента. Хотя он сам сделал все возможное, чтобы ее испортить.

Петр Порошенко судится с журналистами. Не со своими – на Украине с "неправильными" СМИ разговор короткий: от внезапных обысков и тюрьмы до убийств. А вот с зарубежными вопросы приходится решать цивилизованно: все-таки Украина еще в Европу не пришла и устанавливать там свои порядки пока не может.

Поэтому Петр Порошенко подал в британский суд на телерадиокорпорацию Би-би-си, которая ранее со ссылкой на источники сообщала, что он заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с Дональдом Трампом. О тяжбе пишет газета The Daily Telegraph, к которой, видимо, будет обращен следующий иск украинского президента.

Адвокаты Порошенко утверждают, что публикация Би-Би-Си "серьезно повредила" его репутации и "вызывала беспокойство и замешательство". Хотя, казалось бы, что его репутации уже может навредить? Он сам приложил к этому все усилия. Еще одна публикация уже погоды не сделает.

На Би-би-си, кстати, публиковали новость о том, что Порошенко за первый же год своего президентства стал богаче в несколько раз. Такие сообщения нареканий у украинского президента, кажется, не вызывают. Но зато объясняют, с каких доходов могла быть оплачена встреча с Трампом. Интересно, какой компенсации Порошенко требует от Би-би-си? Насколько рассчитывает увеличить свое состояние в случае победы?

Впрочем, то, что имидж Порошенко в глазах европейцев стремительно портится, вполне очевидно. Только вряд ли это зависит от таких статей: многие его действия куда страшнее взятки. В Италии, например, многие против войны на Донбассе и недовольны ситуацией вокруг Крыма. Накопившееся недовольство в итоге привело к тому, что украинский президент лишился звания почетного гражданина Вероны. Получил он его пару лет назад, когда вернул в Италию картины, пропавшие из веронского музея и найденные в Одесской области. И уже тогда многие были против поспешного решения о такой награде. В конце концов, власти региона Венето первыми предложили признать право Крыма на самоопределение.

Со временем их мнение относительно президента Украины не улучшилось. К тому же всеми своими последующими действиями Петр Порошенко только усугублял ситуацию. Он требует крайних мер в отношениях с Россией, чем ставит в неловкое положение партнеров Украины: он ждет, что они будут компенсировать стране все, что потеряно от разрыва связей с Москвой, и еще поддерживать Киев на идеологическом поле. Однако чем дальше, тем более неудобно такое положение дел для Европы – даже несмотря на американские санкции, многие стараются поддерживать отношения с Россией, а Украину, кажется, воспринимают, как обузу, на которую уходит все больше денег. Киев не может провести реформы, которые обещал Международному валютному фонду, не может справиться с коррупцией, но все равно ждет новые транши.

Вероятно, все это не могло не надоесть европейцам, и дальше популярность Порошенко будет только падать, если еще есть, куда. Впрочем, учитывая его рейтинг в преддверии выборов, его имиджу уже ничто не страшно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik