"Агент Кремля": Порошенко поддержит опасный для себя закон

Президент Порошенко решил завоевать дополнительные очки у националистов в де-факто начавшейся предвыборной гонке. Но некоторые его идеи могут вырыть для него самого весьма глубокую политическую яму.

В своем ежегодном послании парламенту Петр Порошенко наговорил много чего. При этом все тезисы были известны заранее. Вещал Петр Алексеевич об изменениях в конституции, фиксирующих курс страны в НАТО и ЕС. О разрыве основополагающего договора с Москвой. Об автокефалии украинской церкви, до сих пор не признанной мировым православием. Половину своей речи президент – вот уж не поскупился – посвятил России. А точнее, ужасам, исходящим от нее для Украины и неминуемом грозном ответе Киева на существующие вызовы. Была и вишенка на торте. Порошенко пообещал поддержать идею принятия закона об "агентах влияния Кремля". Говоря киевским бюрократическим языком, об "агентах влияния государства-агрессора Российской Федерации".

Прежде всего, из речи украинского президента следовало, что речь идет о СМИ, некоторые из которых, по его словам, "стали неприкрытыми рупорами российской пропаганды" и оккупировали местное медийное пространство. В предвыборный период Петр Порошенко вопрос информационной безопасности видит одним из ключевых. Странная вещь. Если этот политик уверен в своих силах, поддержке и вытекающей из этого победе на будущих выборах – в чем для него опасность немногочисленных СМИ с иной позицией?

Они, эти медиа, и так буквально замордованы. Многие журналисты сидят в тюрьмах, другие сбежали из страны, третьи просто замолчали. Телеканалы, газеты и интернет-издания с независимой позицией постоянно подвергаются нападениям и разного рода преследованиям. Даже в ООН стали заявлять о росте количества нарушений прав журналистов на Украине.

Порошенко, конечно, уверял, что законопроект не повлияет на гражданское общество, медиа и свободу слова. Но, честное слово, грош цена таким заявлениям, рассчитанным на внешнюю аудиторию, предпочитающую уже не вдаваться в подробности происходящего на Украине. Нет никаких сомнений, что эта инициатива откроет второе дыхание у охотников на ведьм, которые смогут зачистить всю оппозицию "под ключ" на законном основании.

Вот только Петр Алексеевич опять играет с огнем. Как бы к нему самому этот закон не применили, его ведь многие считают как раз "агентом Кремля", который по причине своей ангажированности не объявляет войну России и продолжает контакты с Москвой. Так что Порошенко, надеясь завоевать дополнительные очки у националистически настроенной части общества и истеблишмента в де-факто начавшейся предвыборной гонке за президентское кресло, может вырыть себе самому весьма глубокую политическую яму. Впрочем, предыдущие политические овраги он пока с той или иной степенью изящности перепрыгивал.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik