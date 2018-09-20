"Агент Кремля": Порошенко поддержит опасный для себя закон

В своем ежегодном послании парламенту Петр Порошенко наговорил много чего. При этом все тезисы были известны заранее. Вещал Петр Алексеевич об изменениях в конституции, фиксирующих курс страны в НАТО и ЕС. О разрыве основополагающего договора с Москвой. Об автокефалии украинской церкви, до сих пор не признанной мировым православием. Половину своей речи президент – вот уж не поскупился – посвятил России. А точнее, ужасам, исходящим от нее для Украины и неминуемом грозном ответе Киева на существующие вызовы. Была и вишенка на торте. Порошенко пообещал поддержать идею принятия закона об "агентах влияния Кремля". Говоря киевским бюрократическим языком, об "агентах влияния государства-агрессора Российской Федерации".
Они, эти медиа, и так буквально замордованы. Многие журналисты сидят в тюрьмах, другие сбежали из страны, третьи просто замолчали. Телеканалы, газеты и интернет-издания с независимой позицией постоянно подвергаются нападениям и разного рода преследованиям. Даже в ООН стали заявлять о росте количества нарушений прав журналистов на Украине.
Порошенко, конечно, уверял, что законопроект не повлияет на гражданское общество, медиа и свободу слова. Но, честное слово, грош цена таким заявлениям, рассчитанным на внешнюю аудиторию, предпочитающую уже не вдаваться в подробности происходящего на Украине. Нет никаких сомнений, что эта инициатива откроет второе дыхание у охотников на ведьм, которые смогут зачистить всю оппозицию "под ключ" на законном основании.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik