Говорят, что признать ошибку – это начать ее исправлять. Но, если по Трампу, то раз не он ошибся, стало быть, и не ему исправлять. А сказать об этом надо, коль нашло. Не держать же в себе. А так – сказал, и отпустило.

Больше, чем преступление. Трамп назвал главную ошибку США в истории Your browser does not support HTML5 audio

Когда он начал говорить о самой скверной ошибке в истории Соединенных Штатов, многие в этой стране захотели, чтобы он, отбросив скромность, которая ему, в принципе, несвойственна, объявил ею себя. И только индейцы в резервации ждали, что Колумба. Но нет. Эти варианты, как и собственно появление Соединенных Штатов, еще могут иметь место среди версий ответа на вопрос "Что Дональд Трамп назвал крупнейшим проколом США?", окажись это заданием игры "Кто хочет стать миллионером?". Но Трамп-то не хочет. Он миллиардер. И поэтому тоже, кстати, считает по-своему.

"Семь триллионов долларов и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон… Миллионы жизней", – в такие цифры он оценил вторжение на Ближний Восток в 2001-ом году, именно это решение Буша-младшего и признав крупнейшей американской ошибкой в истории. Он, правда, сам просчитался, поскольку сторон, которым агрессия Вашингтона принесла необратимые потери, все-таки больше, чем две. И то, что для США – ошибка, для них – катастрофа. Но суть он передал верно. С ним такое бывает. И каждый раз, когда это на него находит, кажется, что еще не все потеряно.

И даже как-то забываешь, что министром обороны у него Джеймс Мэттис. Генерал, что нес "Несокрушимую свободу" Афганистану и смешивал с пеплом Ирак. Эти экспедиции и снискали ему славу "Бешеного пса". Если, принимая такого вояку на работу, Трамп планировал что-то исправить, то, скорей, не за Бушем, а за Обамой. Ведь и его решение он назвал неверным. Пусть и не самым-самым. "Хоть Обама и совершил ошибку, объявив о выводе войск, но вводить их туда не следовало", – логично расставил Трамп очередность промахов своих предшественников в хронологическом порядке.

Вспомнил о них не всуе. Навеяло. Во-первых, 9/11. Во-вторых, только-только еще на год продлил тот самый "Акт" Буша по борьбе с терроризмом, что кроме санкций и тотальной слежки допускает уничтожение и террористов, и тех, кого в Вашингтоне примут за них, в любой стране. Даже если вместе с этой страной. Поэтому США до сих пор в Сирии цепляются за ИГ*. Трамп, словно и не было двух лет после выборов, вновь уверяет, что вернет американцев домой. Но при этом нагоняет в Средиземное море эскадру, которую даже Обама себе не позволял. Хотя все это здесь при нем началось.

И в Афганистане талибы* по-прежнему бьют американцев. И в Ираке янки – что есть, что нет, откровенно теряют контроль. И "Аль-Каида"*, как бы ее ни переименовывали, все еще везде. И Штаты все равно на Ближнем Востоке. Говорят, правда, что признать ошибку – это ступить на путь ее исправления. Но, если по Трампу, то не он ошибся, стало быть, и не ему исправлять. А сказать об этом надо, коль нашло. Не держать же в себе. А так – сказал, и отпустило.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik