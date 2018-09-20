Кругом враги. В Госдепе выбрали главную угрозу США

Россия или Китай – кто же больше угрожает Соединенным Штатам? Определиться предложили Майку Помпео. По его мнению, опасны и те, и другие. Но главная угроза, считает госсекретарь, все-таки очевидна.

Америка окружена страшными угрозами, за каждым углом ее подстерегают опасности – американцы это точно знают. Госсекретаря США Майка Помпео попросили выбрать среди всего многообразия врагов и определить, кто для Америки страшнее – Россия или Китай. Решить, наверняка, было непросто. Обе страны недавно попали в список киберугроз, которых Штатам стоит опасаться. И обе постоянно появляются в американском информационном пространстве только в контексте различных обвинений. В зависимости от ситуации врагом номер один объявляют то Москву, то Пекин.

В этот раз в списке американских фобий первое место досталось Китаю. Майк Помпео решил, что именно КНР – главная угроза. Хотя и не забыл добавить, что "Россия ведет себя агрессивно", пытается вмешиваться в выборы, и вообще под руководством Владимира Путина остается "забиякой" – необходимо давать ей отпор, уверен госсекретарь.

Однако Китай, по его мнению, все же страшнее – он угрожает "жизненному укладу американцев" и экономическому росту США. Чтобы этому помешать, Вашингтон уже развязал против Пекина настоящую экономическую войну. Страны по очереди повышают пошлины на импорт товаров друг друга, и пока ничто не говорит о том, что это закончится. Суммы все выше: новый этап взаимного повышения пошлин затрагивает товары стоимостью в сотни миллиардов долларов.

В Пекине, впрочем, заявляют, что к таким трюкам, ставшим стратегией американской стороны, остаются равнодушными. И потихоньку распродают госдолг США. Китай – крупнейший держатель американских долговых бумаг, в его руках около 20% казначейских облигаций, принадлежащих иностранцам. Но это, видимо, не навсегда – вложения уже сократились на 7,7 миллиарда долларов.

Остается по-прежнему немало. Но если Китай продолжит такую политику, именно это и будет угрожать американской экономике, потому что тогда стоимость долговых бумаг, как и курс доллара, будет неуклонно падать.

Получается, желанием проучить Китай США только еще больше осложняют ситуацию и сами создают серьезную угрозу для своей экономики. Но ответственными за происходящее при этом считают всех, кроме себя.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik