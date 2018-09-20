Кругом враги. В Госдепе выбрали главную угрозу США

Америка окружена страшными угрозами, за каждым углом ее подстерегают опасности – американцы это точно знают. Госсекретаря США Майка Помпео попросили выбрать среди всего многообразия врагов и определить, кто для Америки страшнее – Россия или Китай. Решить, наверняка, было непросто. Обе страны недавно попали в список киберугроз, которых Штатам стоит опасаться. И обе постоянно появляются в американском информационном пространстве только в контексте различных обвинений. В зависимости от ситуации врагом номер один объявляют то Москву, то Пекин.
Однако Китай, по его мнению, все же страшнее – он угрожает "жизненному укладу американцев" и экономическому росту США. Чтобы этому помешать, Вашингтон уже развязал против Пекина настоящую экономическую войну. Страны по очереди повышают пошлины на импорт товаров друг друга, и пока ничто не говорит о том, что это закончится. Суммы все выше: новый этап взаимного повышения пошлин затрагивает товары стоимостью в сотни миллиардов долларов.
В Пекине, впрочем, заявляют, что к таким трюкам, ставшим стратегией американской стороны, остаются равнодушными. И потихоньку распродают госдолг США. Китай – крупнейший держатель американских долговых бумаг, в его руках около 20% казначейских облигаций, принадлежащих иностранцам. Но это, видимо, не навсегда – вложения уже сократились на 7,7 миллиарда долларов.
Получается, желанием проучить Китай США только еще больше осложняют ситуацию и сами создают серьезную угрозу для своей экономики. Но ответственными за происходящее при этом считают всех, кроме себя.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik