РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Кибератака" Пентагона: под прицелом Москва и Пекин

03970
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Пентагон, похоже, собирается развязать эпические киберристалища в глобальной сети. А как иначе понять заявления, что опасную кибердеятельность нужно разрушить у ее истоков? Тем более что злодеи уже назначены.

Инерция и логика. Логика инерции. В эту формулу укладывается большинство шагов Вашингтона в отношении Москвы. Инерционное движение, правда, регулярно получает дополнительные импульсы, благо интересантов давления на Россию – политических и чисто экономических – великое множество. В этот раз с сольной программой выступил Пентагон. Он включил Российскую Федерацию и Китай в список ключевых угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.

Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Подписана кончина однополярного мира". Эксперт о списке киберугроз для США
Судя по просочившимся в прессу сведениям, формулировки в документе предельно жесткие. Дескать, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" в результате "вредоносной кибердеятельности". Причем этот тезис имеет расширение, конкретизацию. Якобы Москва "использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние" на население Америки и бросить вызов ее демократическим процессам. Досталось и Пекину, который вроде как пытался похитить секретную информацию у американского правительства и частных структур. 

В это же "лукошко" засунули Иран и Северную Корею, которые с помощью кибервойн, оказывается, наносят вред американцам и угрожают интересам их государства. Однако Пентагон не только указывает на угрозу, но и заявляет о готовности "разрушить или прекратить" опасную кибердеятельность у самых ее истоков. Бог весть, что значит эта фраза в практическом измерении, но, скорее всего, американские специалисты готовы сами развязать эпические киберристалища в глобальной сети. Известно ведь, что лучшая оборона – это нападение.

Как бы банально это ни звучало, но на такую масштабную работу потребуются дополнительные – и немалые – деньги. Нет сомнений: военные их добьются. Во всяком случае, пока получалось. Американский военный бюджет растет как на дрожжах. Год от года. Это только самодеятельные конспирологи с презрением смотрят на тех, кто видит за многими процессами сугубо денежные интересы. По их мнению, на самом деле за теми или иными событиями и тенденциями стоят взгляды, идеалы и принципы политиков. Или их заблуждения. Но жизнь, как не устает показывать практика, гораздо проще. Как поется в одной песне: 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Эксперт предположил, ответит ли НАТО оружием на предполагаемые "кибератаки"
"Всюду деньги, деньги, деньги, 

Всюду деньги, господа, 

А без денег жизнь плохая, 

Не годится никуда". 

Поводов у Пентагона развернуть бурную, хорошо оплачиваемую деятельность в киберпространстве – выше крыши. Уже даже не хочется лишний раз (хотя и придется) вспоминать эту причудливую мыльную оперу о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Тема в США до сих пор гиперактуальна. В ней возникают новые сюжетные повороты и герои. Все они призваны обеспечить вполне конкретный результат – разоблачение связей с Москвой и последующий импичмент Дональда Трампа. Будет ли он достигнут – вопрос другой. Но работа идет полным ходом.

При этом сам жанр политического фэнтези с элементами буффонады и фантасмагории не предполагает каких-то железобетонных доказательств виновности действующих лиц, выступающих в качестве извергов. Это как если бы в театре во время спектакля вдруг вышел на сцену режиссер и уныло начал обнародовать показания свидетелей и прочие улики, доказывающие бесчестные и преступные действия шекспировского Макбета. Нонсенс. Так и здесь – есть чудовищный злодей или группа злодеев, и все тут. Точка. В этом смысле Пентагон блюдет чистоту жанра.

Хакер за компьютером
© Fotolia / Andrey Popov
Политолог: США не нужны никакие правила для киберагрессии против России
Благо, помимо выборов, звучали и другие обвинения в адрес России и ее "вездесущих хакеров". Например, что те проникали в компьютерные сети, обеспечивающие работу критически важной для США, как и любой другой страны, энергетической отрасли. К тому же и президент Трамп во время своего обращения к парламентариям еще в начале года назвал Россию и Китай соперниками и вообще отзывался о них не очень лестно. А на прошлой неделе так и вообще подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы вплоть до заморозки активов.

Так что ребус отменно складывается. Отменно для Пентагона. И его главы Джеймса Мэттиса, который, по слухам, скоро будет отправлен в отставку. Но с такой-то инициативой – порвать всех врагов в киберпространстве – и в отставку. Нет, это невозможно. Да он и сам заявил: не верьте злым наветам. А вот замороженные активы подпавших под санкции за вмешательство в выборы, помимо дополнительных бюджетных денег, вполне себе можно как раз отдавать американскому Минобороны. Все прибыток.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена