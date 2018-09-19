"Кибератака" Пентагона: под прицелом Москва и Пекин

Инерция и логика. Логика инерции. В эту формулу укладывается большинство шагов Вашингтона в отношении Москвы. Инерционное движение, правда, регулярно получает дополнительные импульсы, благо интересантов давления на Россию – политических и чисто экономических – великое множество. В этот раз с сольной программой выступил Пентагон. Он включил Российскую Федерацию и Китай в список ключевых угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.
В это же "лукошко" засунули Иран и Северную Корею, которые с помощью кибервойн, оказывается, наносят вред американцам и угрожают интересам их государства. Однако Пентагон не только указывает на угрозу, но и заявляет о готовности "разрушить или прекратить" опасную кибердеятельность у самых ее истоков. Бог весть, что значит эта фраза в практическом измерении, но, скорее всего, американские специалисты готовы сами развязать эпические киберристалища в глобальной сети. Известно ведь, что лучшая оборона – это нападение.
Как бы банально это ни звучало, но на такую масштабную работу потребуются дополнительные – и немалые – деньги. Нет сомнений: военные их добьются. Во всяком случае, пока получалось. Американский военный бюджет растет как на дрожжах. Год от года. Это только самодеятельные конспирологи с презрением смотрят на тех, кто видит за многими процессами сугубо денежные интересы. По их мнению, на самом деле за теми или иными событиями и тенденциями стоят взгляды, идеалы и принципы политиков. Или их заблуждения. Но жизнь, как не устает показывать практика, гораздо проще. Как поется в одной песне:
Всюду деньги, господа,
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда".
Поводов у Пентагона развернуть бурную, хорошо оплачиваемую деятельность в киберпространстве – выше крыши. Уже даже не хочется лишний раз (хотя и придется) вспоминать эту причудливую мыльную оперу о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Тема в США до сих пор гиперактуальна. В ней возникают новые сюжетные повороты и герои. Все они призваны обеспечить вполне конкретный результат – разоблачение связей с Москвой и последующий импичмент Дональда Трампа. Будет ли он достигнут – вопрос другой. Но работа идет полным ходом.
При этом сам жанр политического фэнтези с элементами буффонады и фантасмагории не предполагает каких-то железобетонных доказательств виновности действующих лиц, выступающих в качестве извергов. Это как если бы в театре во время спектакля вдруг вышел на сцену режиссер и уныло начал обнародовать показания свидетелей и прочие улики, доказывающие бесчестные и преступные действия шекспировского Макбета. Нонсенс. Так и здесь – есть чудовищный злодей или группа злодеев, и все тут. Точка. В этом смысле Пентагон блюдет чистоту жанра.
Так что ребус отменно складывается. Отменно для Пентагона. И его главы Джеймса Мэттиса, который, по слухам, скоро будет отправлен в отставку. Но с такой-то инициативой – порвать всех врагов в киберпространстве – и в отставку. Нет, это невозможно. Да он и сам заявил: не верьте злым наветам. А вот замороженные активы подпавших под санкции за вмешательство в выборы, помимо дополнительных бюджетных денег, вполне себе можно как раз отдавать американскому Минобороны. Все прибыток.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik