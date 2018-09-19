К словам польского гостя, что Варшава готова заплатить за военное присутствие американцев, Трамп отнесся так, словно впервые об этом услышал. Хотя Варшава почти год только о том и твердит. А все почему?
"Форт Трамп". Президенту США предложили открыть в Польше именную базу
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Но если это Трамп, то на Дуде. Хотя это еще неизвестно, кто на ком сыграл, вправе возмутиться президент Польши Анджей Дуда. Ведь ему вполне могло показаться, что это именно он задел в душе большого американского друга нужные струны. Трудно сказать, экспромт это был или домашняя заготовка, но когда гость заявил, что Варшава назовет будущую постоянно действующую военную базу США "форт Трамп", носитель этой фамилии заметно подобрел.
На самом деле, это же звучит! Да, не так столично, как город Вашингтон. И не так повсеместно, как авианосцы с именами иных лидеров Соединенных Штатов. Но и не так мелко и провинциально, как улица Буша в Тбилиси. И тем паче, как его ножки. Форт – это, понимаешь, форт. Бастион. Крепость. Трамп, конечно, хотел бы, чтобы так называли Белый дом, пока он в нем. Но название военной базы, пусть даже и в Польше, сохранится и тогда, когда он этот дом покинет. Вопрос с ней, впрочем, еще не решенный, но "с этим малым можно иметь дело", благодарно посмотрел американский президент на того, кого еще в мае видеть не хотел и на порог не пустил.
Дуда тогда неделю болтался за океаном в ожидании высочайшей аудиенции. И не сказать, что с тех пор многое изменилось. Разве что польский закон о Холокосте, из которого они задним числом все-таки вычеркнули наказания за формулировку "польские лагеря смерти". Иначе говоря, Трампу и, тем более, его зятю Кушнеру обижаться уже не на что. Дуда вообще мог подумать, что это он открыл президенту США глаза. По крайней мере, к его словам о том, что Варшава готова заплатить золотом за вечное военное присутствие американцев, Трамп отнесся так, словно впервые об этом услышал. Хотя не только Дуда, вся польская власть почти год только о том и твердит.
"Польша будет платить за нашу базу миллиарды и миллиарды долларов", – восхитился Трамп необузданной щедростью принимающей стороны. Ее глава, правда, потом тихонько уточнит, что речь идет максимум лишь о двух миллиардах, и то исключительно на создание инфраструктуры, а все последующие расходы Варшава надеется возложить на самих США. Но это Трамп уже пропустит мимо ушей. "Мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, что надо защитить реально богатую страну", – сладострастно бросил он Дуде "леща", будто кот Базилио "богатенькому Буратино".
Хотя даже у того было только поле, а тут целая Польша чудес. Где это видано, чтобы тот, кто платит, тот сам себя и заказывает. Впрочем, Дуда, словно тоже из полена, и впрямь отправился восвояси с носом. Ему кажется, что с высоко поднятым. Но если присмотреться, то после очередной лжи о "российской угрозе" он стал еще чуточку длиннее. И не у него одного. В Варшаве о "форте Трампа" теперь говорят как о деле решенном. С появлением американцев, бравируют в министерстве обороны, чьи функции уже свелись только к этому, Польшу перестанут считать просто "буферной зоной". Правильно. Она станет буферной зоной вокруг "форта Трампа".
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