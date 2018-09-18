База ВМС Украины на Азовском море: конфликт "хочу" и "могу"

Киев, конечно, может создать военно-морскую базу в Азовском море, но для этого нужно… Впрочем, не стоит даже перечислять, сколько всего для этого нужно. А вот мечтать об этом можно. Причем сколько угодно.

Украина хочет создать базу военно-морских сил на побережье Азовского моря. В планах СНБО Украины также – усилить военное присутствие в акватории моря и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Звучит внушительно, однако пока все, на что способны украинские ВМС – это перебросить в Азовское море два бронированных катера. Причем доставлять их пришлось по суше.

Тем не менее, столь скромное "усиление военного присутствия" не помешало генерал-лейтенанту Василию Богдану заявить , что появление военно-морской базы заставит Россию "пойти на уступки". Мол, Киев может создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "сесть за стол переговоров". Более того, база, полагает генерал-лейтенант, сможет повлиять на решение других проблем, включая вопрос Крыма. В общем, крайне полезная вещь, разве что от болезней не лечит.

Возникает два вопроса. Первый – что же это за инфраструктура такая, учитывая состояние и возможности военно-морского флота Украины? И второй – на какие средства эту инфраструктуру планируется возводить? С первым тяжко, а вот о втором Василий Богдан проговорился. В этом вопросе Киеву должен помочь Запад. Генерал даже сослался на некие "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины. Если на деле эти договоренности будут выглядеть так же, как и прежние, то за будущее Азовского моря можно не переживать. Списанная техника, сомнительного качества боеприпасы и такие же курсы обучения личного состава, который будет всем этим хозяйством управлять.

Для того, чтобы понять всю бесперспективность идеи, достаточно сравнить возможности ВМС Украины и ВМФ России. Можно даже из открытых источников и не вчитываясь, и сразу все станет понятно. Даже если к двум катерам добавится (пофантазируем) пара-тройка эскадренных миноносцев, это мало что изменит. К тому же Азовское море мелководное и кораблям большого водоизмещения там просто нечего делать. А если вспомнить, что доставлять их, скорее всего, придется по суше, то задача становится и вовсе неразрешимой.

С другой стороны, если туманные договоренности с США подразумевают передачу старой и недешевой американской техники, то это даже плюс. Ее можно, например, затопить в Азове – а что, мировая практика создания искусственных рифов очень даже обширна. Турция, Мальта и многие другие успешно применяют ее для восстановления морской экосистемы. Лет через пятьдесят Россия увидит, как похорошел Азов, и сядет за стол переговоров. Может, в этом задумка?

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik