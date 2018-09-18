База ВМС Украины на Азовском море: конфликт "хочу" и "могу"

Украина хочет создать базу военно-морских сил на побережье Азовского моря. В планах СНБО Украины также – усилить военное присутствие в акватории моря и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Звучит внушительно, однако пока все, на что способны украинские ВМС – это перебросить в Азовское море два бронированных катера. Причем доставлять их пришлось по суше.
Возникает два вопроса. Первый – что же это за инфраструктура такая, учитывая состояние и возможности военно-морского флота Украины? И второй – на какие средства эту инфраструктуру планируется возводить? С первым тяжко, а вот о втором Василий Богдан проговорился. В этом вопросе Киеву должен помочь Запад. Генерал даже сослался на некие "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины. Если на деле эти договоренности будут выглядеть так же, как и прежние, то за будущее Азовского моря можно не переживать. Списанная техника, сомнительного качества боеприпасы и такие же курсы обучения личного состава, который будет всем этим хозяйством управлять.
С другой стороны, если туманные договоренности с США подразумевают передачу старой и недешевой американской техники, то это даже плюс. Ее можно, например, затопить в Азове – а что, мировая практика создания искусственных рифов очень даже обширна. Турция, Мальта и многие другие успешно применяют ее для восстановления морской экосистемы. Лет через пятьдесят Россия увидит, как похорошел Азов, и сядет за стол переговоров. Может, в этом задумка?
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik