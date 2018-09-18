Израильские военные, конечно, уже сказали, что гибель Ил-20 и 15 российских военных – это не их вина. Но когда бьешь по чьей-то зоне ответственности, то понимаешь, кто в ней может оказаться на линии огня.
На полпути к миру. В Сирии ребром вопрос поставлен: "Ил" и Идлиб
Таков наш мир. Уже как-то привыкли, что не бывает, чтобы успех – и совсем без ложки дегтя. Но что еще и кровь, с этим не смириться. Когда СМИ всех стран и мастей продолжали отстукивать "молнии" о сенсации на переговорах Путина и Эрдогана по Сирии, в небе над ней уже грянул гром. Хотя в этом и не было ничего сверхъестественного. За последние полтора года Израиль атаковал соседей более 200 раз. Но сейчас, во-первых, вместе с французским фрегатом. Во-вторых, Латакию, где российская авиабаза. В-третьих, сразу после известий из Сочи. Мирных, между прочим, известий. Про соглашения, заключенные, в том числе, как сказал Эрдоган, и ради того, чтобы исключить провокации третьих лиц.
Но кому хочется быть третьим и тем более лишним. Президент Турции еще не долетел до Анкары, а вот уже ребром вопрос поставлен: "Ил" и Идлиб. Потом выяснится, что наш Ил-20 и 15 человек на борту сбила сирийская ракета. Но, как заявят в Минобороны России, это израильские налетчики зашли так, чтобы прикрыться им и подставить его под удар. Это – не высший пилотаж, тем паче, когда видишь самолет, идущий на посадку. Они, конечно, уже сказали, что не их вина. Но когда бьешь по чьей-то зоне ответственности, надо понимать, кто в ней может оказаться на линии огня.
И ведь для того и действует между Москвой и Тель-Авивом система предварительного оповещения, чтобы избегать подобных трагедий. Но не сейчас. Кто знает, доведется ли им еще найти повод для нападения. Поэтому следовало успевать до того, как в США вынужденно приветствуют соглашение Путина и Эрдогана. И ведь приветствовали же. Но получается, что ударом по Латакии. Чтобы перебить если и не всех русских в Сирии, то хотя бы эффект от их миротворчества здесь. Понятно, что не в одном Израиле дело. Редкая ракета полетит на Сирию без согласования с Вашингтоном. А там вслух допускали, что могут атаковать и россиян.
Израильский налет – как разведка боем. Потому и с французским фрегатом вместе. Не зря же Штаты кроме своих кораблей пригнали в Средиземное море целую натовскую флотилию. И тут на тебе, Путин с Эрдоганом в Сочи. Все военные карты спутали. Буферная зона в Идлибе в 15-20 километров между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Изгнание террористов как ответственность Эрдогана, коль скоро именно он гарантирует порядок с той стороны баррикад. Совместное турецко-российское патрулирование. И никакой военной операции Асада, а, значит, даже намека на "применение" им химического оружия.
Сочинское соглашение фактически лишает Вашингтон предлога для "акции возмездия". И "Белые каски" теперь не объяснят, зачем Асаду "химатака", если он тоже согласился с тем, что Идлиб остается под контролем оппозиции. Последний бой пока отменяется. Это еще не мир, но уже на полпути к нему. Дальше будет видно. Но если есть желание отыскать в этом военную хитрость, то она может быть и в том, что, если раньше боевики находились в Идлибе, как в "котле", в ожидании истребления, то теперь они станут вариться в нем в собственном соку. А потом их просто возьмут тепленькими и унесут готовенькими.
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