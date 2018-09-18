Выпил и поехал дружить с Россией: украинцы ищут новые дипломатические ходы

Жители Украины демонстрируют шаги "народной дипломатии" по отношению к России. Шаги пока нетвердые и часто в темноте. Но надо же с чего-то начинать!..

Арестованный в украинском Херсоне российский танкер "Механик Погодин" подвергся нападению. Его атаковала моторная лодка серии "Крым" (выпускавшейся в СССР с 1970 года и по сей день любимой среди херсонцев). Хотел ли водитель моторки взять судно на абордаж или просто оттолкнуть его подальше к российским берегам, неизвестно. Во-первых, он действовал в полной темноте. Во-вторых, как показала экспертиза, был вдребезги пьян. И все, что успел совершить, это ткнуться носом своего скромного плавсредства в корпус морского "грузовика", после чего – заночевал в местной клинической больнице с множественными телесными повреждениями.

Неудавшаяся "атака" "Крыма" на "Механика Погодина" – не единственное водное происшествие недалеко или в непосредственной близи к границе России, которое при желании можно было бы квалифицировать как проявление антироссийских настроений в украинской народной среде. Однако желания такого нет. Потому что – что ни случай, то недоразумение.

Так, в начале сентября крымские пограничники выловили на озере Сиваш двух украинских браконьеров. Они успели поживиться у российского берега двадцатью килограммами кефалевых рыб, были в прекрасном настроении в силу основательного подпития, лодчонку свою не скрывали – безропотно дали осмотреть. И даже заявили, что нарочно двигались к берегу Крыма, что собирались причалить, что им остро хотелось наладить "дружеские отношения и обменяться опытом с крымскими рыбаками". О чем они говорили после "полного вытрезвления", прежде чем вернуться домой, не опубликовано. А жаль.

Ведь мало ли что мы можем подумать! Например: может быть, украинцы теперь так шифруются? "Косят" под пьянь, надеясь на снисхождение, потому что замышляют нечто опасное для России: наловить кефали в чужих водах или на худой конец врезаться во что-нибудь российское. Но нет, есть ответ и получше. Все это – признаки проявления "народной дипломатии". В действии. Пусть поначалу в темноте и "по пьяни". Но надо же с чего-то начинать!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik