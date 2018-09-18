Выпил и поехал дружить с Россией: украинцы ищут новые дипломатические ходы

Арестованный в украинском Херсоне российский танкер "Механик Погодин" подвергся нападению. Его атаковала моторная лодка серии "Крым" (выпускавшейся в СССР с 1970 года и по сей день любимой среди херсонцев). Хотел ли водитель моторки взять судно на абордаж или просто оттолкнуть его подальше к российским берегам, неизвестно. Во-первых, он действовал в полной темноте. Во-вторых, как показала экспертиза, был вдребезги пьян. И все, что успел совершить, это ткнуться носом своего скромного плавсредства в корпус морского "грузовика", после чего – заночевал в местной клинической больнице с множественными телесными повреждениями.
Так, в начале сентября крымские пограничники выловили на озере Сиваш двух украинских браконьеров. Они успели поживиться у российского берега двадцатью килограммами кефалевых рыб, были в прекрасном настроении в силу основательного подпития, лодчонку свою не скрывали – безропотно дали осмотреть. И даже заявили, что нарочно двигались к берегу Крыма, что собирались причалить, что им остро хотелось наладить "дружеские отношения и обменяться опытом с крымскими рыбаками". О чем они говорили после "полного вытрезвления", прежде чем вернуться домой, не опубликовано. А жаль.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik