Как выяснилось, постпред США при ООН в этом отравлении Россию не обвиняла. Обвиняла в другом. А переводчик не так понял. Но переводчика-то как раз можно понять.

"Хейли лайкли". ООН извинилась перед Россией за "отравление" брата Кима Your browser does not support HTML5 audio

Извинения от ООН уже последовали. Но остался даже не осадок, а протокол экстренного заседания Совбеза. А в нем значится, что "представитель США Никки Хейли обвинила Россию в причастности к убийству в аэропорту Куала-Лумпура брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама". Есть и ссылка на то, с чего это вдруг она вспомнила об этом через полтора года. Потому, дескать, что, по их американскому убеждению, Москва блокирует санкции против Пхеньяна, выписанные ему за это отравление.

Не иначе как люди Кремля предоставили спецслужбам КНДР яд, подумал штатный переводчик Совбеза, услышав Хейли. Как подумал, так и сказал от ее имени. Как сказал, так и записали. Как ее же цитату. А потом в ООН назвали это досадным недоразумением, связали с человеческим фактором и его усталостью от нечеловеческого напряжения, что царит в этих стенах. "Мы приносим извинения России. Это была ошибка перевода. У переводчиков очень сложная работа, особенно, когда у них нет текста выступлений", – как смогли, отмазали своего сотрудника в офисе Генсека.

С кем не бывает. Потому и аборигены съели Кука, хоть и хотели кока. И в этом случае проще всего сказать, что это больше, чем преступление, это ошибка. Но не стрелять же в толмача. Он переводит как может. Тем более когда в цейтноте. Другое дело, к чему Штатам нужна была такая срочность с экстренным заседанием по КНДР. Если денуклеаризация идет по плану, то зачем ей мешать. Если нет, то уже куда торопиться. Но в том-то и беда их, что, в отличие от нее, президент Южной Кореи точно идет. На контакт с Ким Чен Ыном. И сегодня он в Пхеньяне – как добрый сосед. Причем независимо от того, что Штаты думают об этой самой денуклеаризации.

Вот им и неймется. Вот и спешили они испортить встречу, попутно еще раз просклоняв Россию. А теперь поставьте себя на место переводчика Совбеза, который здесь чуть ли не ежедневно и по любому поводу слышит от носителей английского языка одно и то же. Он считает важным передать не конкретные формулировки, а настроение. С ним же он ничего не напутал. У представителей США и Британии, если Россия, то всегда с прилагательным "виновата". А если еще и "отравление", то "хайли лайкли", без вариантов. Ну, или Хейли "лайкли", как сейчас.

Он же не в вакууме живет. В материале. Понимает, что тонут англосаксы со Скрипалями, поэтому и хотят еще что-нибудь к нему "подхимичить". А ликвидация Ким Чон Нама – самое оно. Тоже ведь не доказано и не дорасследовано. Вот и решил он, что понял Хейли правильно, когда она выразила недовольство Москвой. Кстати, не извинись ООН за эту оплошность, возможно, она и прошла бы, как так и надо. Ведь даже российский МИД всего лишь поднял на смех очередной заход русофобии.

А Хейли так и вовсе промолчала. Между прочим, ооновцы и перед ней могли бы извиниться. Ее же слова как бы переврали. Но, может, потому и не извинились они, что тоже в курсе, что полпред США не в обиде. Ей, возможно, так даже больше понравилось. Да и какой спрос с переводчика. Он лишь разнес ее слова, как эхо, что в ответ на восклицание поручика Ржевского "Господи, какая красота!" привычно отозвалось: "мать, мать, мать"…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik