Как выяснилось, постпред США при ООН в этом отравлении Россию не обвиняла. Обвиняла в другом. А переводчик не так понял. Но переводчика-то как раз можно понять.
"Хейли лайкли". ООН извинилась перед Россией за "отравление" брата Кима
Извинения от ООН уже последовали. Но остался даже не осадок, а протокол экстренного заседания Совбеза. А в нем значится, что "представитель США Никки Хейли обвинила Россию в причастности к убийству в аэропорту Куала-Лумпура брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама". Есть и ссылка на то, с чего это вдруг она вспомнила об этом через полтора года. Потому, дескать, что, по их американскому убеждению, Москва блокирует санкции против Пхеньяна, выписанные ему за это отравление.
Не иначе как люди Кремля предоставили спецслужбам КНДР яд, подумал штатный переводчик Совбеза, услышав Хейли. Как подумал, так и сказал от ее имени. Как сказал, так и записали. Как ее же цитату. А потом в ООН назвали это досадным недоразумением, связали с человеческим фактором и его усталостью от нечеловеческого напряжения, что царит в этих стенах. "Мы приносим извинения России. Это была ошибка перевода. У переводчиков очень сложная работа, особенно, когда у них нет текста выступлений", – как смогли, отмазали своего сотрудника в офисе Генсека.
С кем не бывает. Потому и аборигены съели Кука, хоть и хотели кока. И в этом случае проще всего сказать, что это больше, чем преступление, это ошибка. Но не стрелять же в толмача. Он переводит как может. Тем более когда в цейтноте. Другое дело, к чему Штатам нужна была такая срочность с экстренным заседанием по КНДР. Если денуклеаризация идет по плану, то зачем ей мешать. Если нет, то уже куда торопиться. Но в том-то и беда их, что, в отличие от нее, президент Южной Кореи точно идет. На контакт с Ким Чен Ыном. И сегодня он в Пхеньяне – как добрый сосед. Причем независимо от того, что Штаты думают об этой самой денуклеаризации.
Вот им и неймется. Вот и спешили они испортить встречу, попутно еще раз просклоняв Россию. А теперь поставьте себя на место переводчика Совбеза, который здесь чуть ли не ежедневно и по любому поводу слышит от носителей английского языка одно и то же. Он считает важным передать не конкретные формулировки, а настроение. С ним же он ничего не напутал. У представителей США и Британии, если Россия, то всегда с прилагательным "виновата". А если еще и "отравление", то "хайли лайкли", без вариантов. Ну, или Хейли "лайкли", как сейчас.
Он же не в вакууме живет. В материале. Понимает, что тонут англосаксы со Скрипалями, поэтому и хотят еще что-нибудь к нему "подхимичить". А ликвидация Ким Чон Нама – самое оно. Тоже ведь не доказано и не дорасследовано. Вот и решил он, что понял Хейли правильно, когда она выразила недовольство Москвой. Кстати, не извинись ООН за эту оплошность, возможно, она и прошла бы, как так и надо. Ведь даже российский МИД всего лишь поднял на смех очередной заход русофобии.
А Хейли так и вовсе промолчала. Между прочим, ооновцы и перед ней могли бы извиниться. Ее же слова как бы переврали. Но, может, потому и не извинились они, что тоже в курсе, что полпред США не в обиде. Ей, возможно, так даже больше понравилось. Да и какой спрос с переводчика. Он лишь разнес ее слова, как эхо, что в ответ на восклицание поручика Ржевского "Господи, какая красота!" привычно отозвалось: "мать, мать, мать"…
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.