Уже и британской прессе Петров с Бошировым кажутся не слишком подходящими на роль злодеев. Даже совсем не подходящими. Но отступаться от них Лондон не собирается. Пусть его версия и получилась мало того что тупиковой, так еще и издевательски комичной.
"Скорая помощь". Новое отравление в Солсбери и "доктор Новичок"
Они вернулись. Сразу в химзащите. Потому что это же снова Солсбери. И опять ресторан. И, как тогда в марте, он и она. И оба с признаками отравления. И кто-то из близсидящих уверяет, что отчетливо слышал за их столиком русскую речь. Можно решить, что у британцев кризис жанра. Или тот самый "день сурка". Только в их случае – без улучшений.
Хотя местная полиция пока склоняется к тому, что эти двое действительно просто что-то съели. Но не полиции решать. Лишь политики и спецслужбы знают, что просто так в Солсбери никто не травится. Даже если это пища, то, прежде всего, для размышлений. Когда в Эймсбери нашли Чарльза Роули и Дон Стерджес, все тоже решили было, что передоз. Но ничего, как-то же вышли на "Новичок". А "свежую" парочку свезли в ту же солсберскую "больничку". А там свое дело знают – уже набили руку на "А234".
В общем, почти как в анекдоте. "Штирлиц все шел и шел, а Плейшнеры все падали и падали". С той разницей, что у них Штирлиц никуда не идет. Более того, они сами начинают сомневаться, а был ли Штирлиц? Ведь это уже и из их статей о Петрове и Боширове выходит, что "таких не берут в космонавты". Хотя британцам, в чьи спецслужбы из-за катастрофической текучки и дефицита кадров зазывают по объявлениям в газетах, наверное, сразу и не понять, что где-то попасть в разведку не проще, чем в космос.
Daily Mail, ссылаясь на обитателей гостиницы, в которой останавливались "бойцы слишком видимого фронта", утверждает, что в ночь перед отравлением Скрипалей они оторвались как следует. Из их номера несло марихуаной, и раздавались звуки, не оставлявшие сомнений в том, для чего они пригласили к себе особу с низкой социальной ответственностью. Отель – две звезды: шумоизоляции никакой. Любопытно, что новость эта пришла вместе с информацией о том, что у Петрова с Бошировым были-таки два "подельника".
Sunday Mirror называет их "куратором" и "врачом", который должен был проследить, чтобы "убийцы" не расплескали содержимое флакона Nina Ricci на себя. Ну и вылечить их, если что. Хотя если что, то это не лечится. Но это неважно. Важно, что и британцам они показались слишком ненадежными для выполнения даже такого рядового задания, как устранение агента, который уже никого не интересует. Но отступаться от них Лондон не собирается. Пусть его единственная версия и получилась мало того что тупиковой, так еще и издевательски комичной. Собственно, поэтому ему и пришлось, как скорую помощь, вызвать "врача".
Кстати, этим, как его окрестили в прессе, "доктором Новичок" вполне могла быть та самая "ночная гостья" Петрова с Бошировым. Ну, в крайнем случае, она могла быть для них не "доктором", а "медсестрой". Но не объявлять же их из-за этого в международный розыск. Хотя если эти русские называли ее Терезой, да еще и Мэй, то это действительно тянет на надругательство над британским символом. Впрочем, это Мэй сама себя если и не высекла, то развела. Развод, правда – или, по-другому, Brexit – это уже совсем другая история. Но она тоже не сулит Мэй ничего хорошего.
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