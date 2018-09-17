"Ураган" в британских СМИ: "кровь стынет в жилах"

Британскую прессу напугали российские "Ураганы" – оружие грозное, хотя далеко не самое новое. Но в разгар очередного этапа шпионской эпопеи, связанной с отравлением Скрипалей, картинный ужас оказался весьма кстати.

Крупнейшие за несколько последних десятилетий учения с участием российской армии произвели впечатление на мировую общественность. И не сказать, что впечатление слабое. Еще бы – сотни тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц боевой техники, включая самые современные виды оружия. На Западе комментировали маневры по-разному, но преобладало мнение, укладывающееся в простую формулу: Россия демонстрирует силу и агрессивные намерения. Были, конечно, и те, кто подчеркивал законное право Москвы на любые тренировки своих солдат и офицеров на собственной территории. Но их робкий голос заглушался дружным хором сторонников "правильного подхода". Однако до поры до времени все было в рамках приличий и текущих стандартов. Но тут прорвало. И надо же – какое совпадение – британскую прессу. Аккурат в разгар нового этапа уже напоминающей политическое шапито шпионской эпопеи, связанной с отравлением отца и дочери Скрипалей.

Насмотревшиеся видеороликов журналисты – те, которые подданные Ее Величества – в ужасе отреагировали на использовавшуюся во время учений реактивную систему залпового огня "Ураган". По их словам, от этого оружия "кровь стынет в жилах". Кадры с применением комплекса, способного выпускать два почти трехсоткилограммовых снаряда в секунду, они назвали ужасающими. Вот что делает пропаганда, со страшной силой влияющая, оказывается, на самих же ее производителей, а не только на потребителей. Наверняка, британские журналисты как люди тонкой и даже аристократической душевной организации вообразили, что "Ураган" может быть использован не только на учениях. В нынешних-то политических условиях! И испытали окончательный шок. Впрочем, современная фармакология готова предложить крайне эффективные антидепрессанты.

Главное, не переборщить с дозировкой. Система "Ураган", конечно – грозное оружие. Но не сказать что самое современное. С момента ее разработки российская оборонка ушла далеко вперед. Можно найти огромное количество соответствующих роликов в Интернете. Британские журналисты сделают это без труда, если зададутся такой целью. Однако им нужно семь раз взвесить, прежде чем "отрезать", то есть посмотреть. Судя по нынешней реакции, их психологическая подготовка – совсем хилая.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik