Опасные солсберецкие рестораны. В Британии снова кто-то отравился

В британском городе Солсбери, который снискал себе весьма специфичную славу, снова произошло отравление – стало плохо двум посетителям ресторана. Обычно в таких случаях грешат на плохую еду, но в Солсбери начали с поисков "Новичка".
Об этом же стражи порядка сразу задумались, когда два неизвестных, но предположительно русских человека чем-то отравились в ресторане.
Не повара вызвали на допрос, не смывы в кухне проверили, не свежесть продуктов и чистоту вилок. А оцепили ресторан и стали искать следы "Новичка". Обычно, когда людям становится плохо в ресторане, дело в некачественной еде. Но если дело происходит в Британии, в любом отравлении сначала подозревают боевые вещества.
Но теперь можно выдохнуть – полицейские не нашли следов "Новичка". Даже не пришлось привлекать специалистов в смешных зеленых костюмах и противогазах, спиливать скамейки и убивать котов – нервно-паралитические вещества на глаз научился определять каждый постовой.
Может быть, собрав эти факты воедино, британские стражи порядка, наконец, нападут на след и поймут, что пора всерьез заняться индустрией общественного питания в стране. И не разрушать после каждого такого случая полгорода, и не портить еще больше отношения с Россией. А то слишком уж дорого Британии обходятся отравления в кафе и ресторанах.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik