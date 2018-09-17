Опасные солсберецкие рестораны. В Британии снова кто-то отравился

В Солсбери и его окрестностях сейчас если травят, то всегда двоих, и непременно сразу мужчину и женщину. Исключений не бывает. Поэтому последний случай вполне укладывается в общую схему.

В британском городе Солсбери, который снискал себе весьма специфичную славу, снова произошло отравление – стало плохо двум посетителям ресторана. Обычно в таких случаях грешат на плохую еду, но в Солсбери начали с поисков "Новичка".

Что бы ни произошло в британском Солсбери, местная полиция первым делом попытается найти в этом российский след. А для начала – следы какого-нибудь нервно-паралитического вещества. Стало ли плохо бывшему шпиону, отравились ли наркоманы, не убрал ли кто-то за своей собакой с газона – первым делом надо исключить или подтвердить применение в этом случае "Новичка".

Об этом же стражи порядка сразу задумались, когда два неизвестных, но предположительно русских человека чем-то отравились в ресторане.

Не повара вызвали на допрос, не смывы в кухне проверили, не свежесть продуктов и чистоту вилок. А оцепили ресторан и стали искать следы "Новичка". Обычно, когда людям становится плохо в ресторане, дело в некачественной еде. Но если дело происходит в Британии, в любом отравлении сначала подозревают боевые вещества.

Но теперь можно выдохнуть – полицейские не нашли следов "Новичка". Даже не пришлось привлекать специалистов в смешных зеленых костюмах и противогазах, спиливать скамейки и убивать котов – нервно-паралитические вещества на глаз научился определять каждый постовой.

Хотя ситуация, казалось бы, сама подсказывала "правильный ответ": травят в Солсбери и его окрестностях всегда по двое, мужчину и женщину – а сейчас и люди вроде бы русские, как в случае со Скрипалями Хотя, возможно, эту догадку очевидцам подсказал как раз антураж – слишком все зловеще, чтобы не разглядеть тут руку Москвы. Ведь и Скрипалям тоже стало плохо после того, как они посетили заведение общепита.

Может быть, собрав эти факты воедино, британские стражи порядка, наконец, нападут на след и поймут, что пора всерьез заняться индустрией общественного питания в стране. И не разрушать после каждого такого случая полгорода, и не портить еще больше отношения с Россией. А то слишком уж дорого Британии обходятся отравления в кафе и ресторанах.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik