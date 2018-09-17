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Столетие Донецкой республики: "неудобные" для Киева факты

(обновлено: 08:11 17.09.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМитинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 12 февраля 2017Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 12 февраля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сто лет назад в Харькове была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика. Так что, если нынешние киевские власти считают, что их самостийность пошла от Украинской народной республики, то тогда им следует признать и Донецкую республику.

В этот день, … лет назад

Семнадцатого сентября 1917 года лидер большевиков Донбасса Артем (Сергеев) в Харькове заявил о разрыве с Временным правительством и создании в Донбассе собственной власти. В феврале 1918 года была основана Донецко-Криворожская советская республика со столицей в Харькове. Причем поначалу как автономия в составе РСФСР – на этом настаивали местные рабочие и крестьянские депутаты.

Так что, если нынешние киевские власти считают, что их самостийность пошла от Украинской народной республики, то тогда им следует признать и Донецкую республику – они же появились почти в одно время и независимо друг от друга.

© РИА Новости
Федор Андреевич Сергеев (Артем) (1883 - 1921), российский революционер, украинский и советский политический деятель
Ныне киевские власти хотят всех убедить, что независимое украинское государство существует уже много столетий. Но это не так. До начала ХХ века большая часть территории современной Украины была просто регионом Российской империи – Малороссией, поделенной на губернии. Частью России в 1917 году оставалась даже УНР. И лишь в 1918 году она была объявлена самостийным государством, но фактически без территории, так как эти самые ее власти сначала сбежали из Киева, а затем стали просто марионетками германских оккупационных властей. Заметьте, на Украине самостийность всегда была какая-то странная…

Еще был "гетьман" Скоропадский, но так недолго, что и говорить о нем особо нечего. Тем паче что он сбежал, переодевшись в форму германского офицера. Тоже нравственная характеристика. Были еще и всевозможные батьки Ангелы. Этот "Ангел" весьма точно и колоритно показан в телесериале "Адъютант его превосходительства": "Вы там по железным дорогам бьете друг друга, а у меня тут свои владения. Я тут могу воевать тыщу лет. Но и железную дорогу проверяем, когда надо".

Кстати, "батька" по фамилии Ангел, Евгений Петрович, действительно существовал. Правда, он был намного моложе актера Анатолия Папанова. Есть данные, что настоящего Ангела расстреляли деникинцы, когда атаману было всего-то 23 года…

© РИА Новости / Г. Чурбанов
В. И. Ленин выступает на открытии временного памятника Карлу марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции. 7 ноября 1918 года
Так что первым в истории независимым "украинским государством" стала УССР, созданная Лениным. Странно, что нынешние украинские ура-националисты сносят памятники основателю своей "ридной" державы. Впрочем, там уже давно наблюдается политический дальтонизм: белое стало черным, а жовто-блакитное – звездно-полосатым. Хотя из истории очень хорошо известно, что эти "полосатые" не то что своих никчемных вассалов бросали, а настоящих союзников. Так было сто лет назад, так будет и сейчас.

По поводу названия "Украина". Нынешние киевские псевдоисторические пропагандисты ссылаются на Ипатьевскую летопись, в которой под 1187 годом упоминается слово "оукраина". Но оно там употребляется в смысле приграничных земель. В различных летописях слово "оукраина" применяется и к другим землям, например, при описании пограничных областей Новгорода и Пскова. И может быть, согласно новым веяниям, от укров и пошла вся европеоидная раса, и индийский бог Вишну – это всего лишь щирый хохол Вишня. Но даже Тарас Шевченко, ныне поднятый украинскими националистами на флаг (или прапор, как хотите), ни разу в своем "Кобзаре" не употребил слово "украинец".

Поэтому всем этим новоявленным историкам-фантастам можно ответить словами Мирона все из того же "Адъютанта…": "Фитилек-то притуши – коптит!".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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scipio.pc
Такой же фейк как и ДНР и ЛНР, созданая залетными большевиками из России, правда просуществовала пару недель...
07:54
17.09.2018
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