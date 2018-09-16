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В трусах на танке, с валидолом над учебником: Киев "борется с врагом"

(обновлено: 10:06 16.09.2018)
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© AP Photo / Pool/ Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве
© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko
Духоподъемными публикациями в соцсетях в очередной раз отметились президент Украины Петр Порошенко и его соотечественница – писательница Лариса Ницой. И оба явно сами не поняли, что сказали, – считают многие читатели.

Глава незалежной взбодрил нацию похвалой в адрес доблестных танкистов. Украинская писательница-общественница поддержала боевой настрой сограждан "воспалительной реакцией" на учебник русского языка. Казалось бы, что тут общего? Однако кое-что есть. 

Страница украинской писательницы Ларисы Ницой в Facebook
© РИА Новости
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На своей страничке в Facebook небезызвестная страдалица за чистоту украинства Лариса Ницой фиксирует у себя тремор рук и острое желание выпить (написано про валидол) при виде зловредного для "маленьких украинских деток" русского учебника: "Шо. Це. Таке"?  А Петр Порошенко, вероятно, уже пришел в состояние тремора (своим путем), но с противоположными эмоциями, когда смотрел и подписывал украинское "армейское видео": "Наша перемога неминуча"!  В итоге оба "соцсетевых комментатора" соврали.

Порошенко соврал потому, что ролик с участием металлоломного вида танка – с приделанной к ржавому стволу видеокамерой и танкистами в голубых и розовых трусах, курящими в момент загрузки боекомплекта, – не может понравиться ни одному верховному главнокомандующему ни одной страны мира. После таких роликов – даже если это только веселая постановка для "дембельского альбома" – кто-то уходит в отставку: либо командир этих танкистов, либо сам главнокомандующий, не имеющий понятия, что творят те, кем он "командует" (уж не говоря об их искусстве побеждать!).

Примерно такую точку зрения разделили десятки читателей порошенковского поста и зрителей "драйвового", как выразился президент, видеоролика. В ернической, разумеется, форме. Например: "Где-то возле НАТО, под плинтусом", – дает "титры" этому кино Саня Механик. "Солдаты, одетые как гопники, – шик. Покажи-ка своим "европейским партнерам" это, пусть поржут", – обращается к главе Украины Alex Korytnikov. "Хорошая палка для селфи! – комментирует ржавый танковый ствол Vladimir Lepin. – Смотрю, у вас там веселуха, порох травки подогнал?!".  А Iurii Kyrychenko обобщает: "Против ролика ничего не имею, музыка хорошая, но курить во время работы с боекомплектом, ездить в трусах и передвигаться на недоукомплектованной технике с нарушением норм – это неправильно".

Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой
© Фото : Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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А теперь о том, как беззастенчиво соврала Лариса Ницой, когда демонстрировала на своей страничке в Facebook картинки из учебников по русскому языку и ссылалась на рекомендации соответствующего украинского ведомства использовать эти учебники в школах. Читатели писательницы обратили внимание и на то, что картинки даны из учебников минимум четырехлетней давности, и на то, что их официально уже отменили, и на то, что на ведомственном сайте не нашли свежих рекомендаций использовать эти книжки. Но также и на то, что "на всю голову" больная русофобией Ницой своими постоянными истерическими выпадами теряет репутацию в собственной стране. "Страшно то, что ваше поведение заставляет людей в мире думать, что в Украине все такие же сумасшедшие, как вы. Вы стыд нашей нации!!!!!!" – пишет киевлянин Олег Ветров. 

Что же происходит на Украине, если судить по "духоподъемным" публикациям Порошенко и Ницой? Очередной переворот тела с ног на голову. Потому что президента радует то, что должно возмущать, а писательницу возмущает то, что должно быть нормой: любой язык изучают по учебникам на этом самом языке.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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