Когда рабство в радость: Эстония как еще один штат США

Только укрывшись за крепкими спинами американских солдат можно жить счастливо. По крайней мере, один эстонский политик пытается убедить в этом своих европейских коллег. Эстония уже давно так живет. Счастья только не видно.

Если внимательно слушаешь или читаешь выступления эстонских политиков, которые хоть в малой степени затрагивают отношения с США, то порой утрачиваешь чувство реальности. Нужно какое-то время, чтобы прийти в себя и попытаться понять, гражданин какой страны находится перед тобой. Готов поклясться, что о своей родине они говорят с меньшим энтузиазмом и блеском глаз. Так, совсем недавно глава парламентской комиссии по государственной обороне Эстонии Ханнес Хансо во время выступления на конференции, посвященной вопросам оборонного сотрудничества в Европе, в который раз попытался внушить собравшимся, что без военного покровительства Вашингтона Европе не выжить.

Только укрывшись за крепкими спинами американских солдат возможно, по мысли эстонского парламентария, жить счастливо и почти беззаботно. И это не просто болезненные фантазии – сама Эстония давно движется этим путем, предоставив военным США все возможные преференции на территории страны. В свое время правительство Эстонии одобрило соглашение, по которому вооруженные силы США могут использовать по своему усмотрению объекты эстонских сил обороны. В их число вошли важнейшие – авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа. Список объектов в дальнейшем может быть расширен и зависит лишь от желания и потребностей американцев. Согласно договоренности, американские военные могут строить и улучшать военные объекты для проживания персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и других мероприятий.

А иногда любовь к заокеанским партнерам принимает уж совсем невиданные формы. Какое-то время тому назад в Эстонии разразился, но достаточно быстро угас скандал по поводу существования при посольстве США некого секретного подразделения.

Оказалось, что оно на протяжении уже нескольких лет следит за передвигающимися в окрестностях посольства людьми и якобы в целях обеспечения безопасности дипломатического представительства собирает их личные данные. Те же, чье поведение вызывает подозрения, вносятся в базу данных потенциальных террористов. Самое пикантное, что все компетентные органы Эстонской республики были в курсе работы этой службы и даже направили для работы в ней своих бывших сотрудников.

Конечно, это еще одно звено в цепочке фактов беспардонного поведения американцев даже в тех странах, которые считаются их вернейшими союзниками. Но это и знак того, что государство, которое позволяет такое поведение в отношении себя, вряд ли можно считать суверенным и независимым. И именно подобная модель поведения сейчас навязывается США при помощи Эстонии и других балтийских стран другим государствам – членам ЕС и НАТО. Вероятно, именно это и является образцом свободы и демократии по-американски, правда попахивает от нее скорее рабством.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония