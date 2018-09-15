Жизнь в черном цвете. Во французской школе перекрасили учеников

Одна французская школа решила прорекламировать себя в США. Однако возникли сомнения, что американской аудитории она придется по вкусу: слишком мало темнокожих. Выход был найден, но настолько скандальный, что школа в итоге и вправду прославилась.

Политкорректность расцвела пышным цветом относительно недавно. Еще каких-то несколько десятилетий назад в США, например, для черных и белых отводились разные места в автобусах. Теперь западное общество делает все, чтобы продемонстрировать максимальное уважение людям с африканскими корнями. Правда, грань, за которой это становится абсурдом, ревнители политкорректности для себя пока не определили.

Французская художественная школа из города Лион учла общественный запрос на гипертрофированную политкорректность в своей рекламе для американской аудитории. Учебное заведение имени Эмиля Коля хочет открыть филиал в Лос-Анджелесе, о чем и сообщает на собственном сайте. И прилагает к этому групповую фотографию счастливых учеников. На снимке – прекрасное этническое разнообразие: и белые, и черные, и азиаты. Вот он, век победившего гуманизма! Или все-таки технического прогресса и графических редакторов?

Внимательные пользователи заметили, что на фото появились дополнительные ученики африканской наружности, а некоторых студентов просто покрасили в более темный цвет – наверное, ответственные за рекламу рассудили, что школу, в которой не учатся смуглые люди, назовут расистской и на рынке образования США она точно провалится.

Результат получился неожиданный. Французы идею не оценили: сначала в соцсетях, а потом и в СМИ неудачную рекламу назвали ретушированием действительности. А школу обвинили в том, что вместо настоящего разнообразия она рисует фальшивое: могли бы принять и настоящих чернокожих студентов, а не раскрашивать белых. В учебном заведении на это ответили, что они тут совершенно ни при чем, а творчеством занимался их американский контрагент.

Вот так гиперболизированная американская политкорректность, которая принимает уже абсурдные формы, всколыхнула Европу. Это в США уже привыкли к тому, что Шекспира на сцене нужно ставить непременно с афроамериканскими актерами. Там никто не грустит по исторической правде и художественной ценности, ведь главное, что соблюден статус-кво: в каждом коллективе должны быть черные, азиаты и, желательно, трансгендеры. Старый свет к таким правилам пока только приспосабливается – и получается, надо сказать, весьма неловко.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik