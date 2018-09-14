Немцев зовут тряхнуть стариной. В Сирии. И даже их военные пилоты не знают, что упадет на сирийцев раньше: бомба или один из двигателей, как в Прибалтике. В любом случае, если они поднимутся в Сирии, кое-что упадет и на немцев.

От винта. США заставляют немцев тоже бомбить Сирию Your browser does not support HTML5 audio

Ангела Меркель может и дальше изображать раздумья, но пилотам ее ВВС лучше вспомнить, как это делать – летать, где стреляют, а не в Прибалтике, и, возможно, бомбить. Похоже, за них все решили. И за Меркель тоже. Она, правда, пару дней назад играла в самостоятельность перед депутатами бундестага – уверяла, что не определилась с немецким участием в ударах по Сирии. Но прозрачно намекнула, что Германии не пристало быть совсем безучастной к тому, что происходит в мире.

Ну, насчет мира мы еще посмотрим, а пока – милости просим в агрессию против суверенного государства. Пусть не так буквально, а как умеет поставил Берлин на место в строю западной коалиции спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри. Конечно, не бог весть какая фигура в американской иерархии. Но если даже он позволяет себе требовать от ФРГ "военной активности" при "новых химических операциях Асада", значит, для тех в Вашингтоне, кто выше его, это уже – не вопрос.

"Реальные боевые действия лучше продемонстрируют политическую солидарность с международным сообществом, нежели пустые разговоры", – не оставил Джеффри вариантов Меркель. Против международного-то сообщества не попрешь. К тому же "Белые каски", например, видео с "химатакой" предоставляют, а у Дамаска роликов о том, что этой атаки не было, нет. Хотя в прошлый раз такой же расклад никак не повлиял на позицию канцлерин – она осталась в стороне от "акции возмездия". Поддержала ее только добрым словом. Но тогда ее никто и не звал. Трамп настолько был разочарован Меркель, что не захотел брать ее на дело.

Он и сейчас от нее не в восторге, но обстоятельства изменились. Вот и спецпредставитель Госдепа не скрывает, что для его президента крайне важно содействие союзников, чтобы в том числе и внутренним оппонентам показать поддержку других государств. То есть, Трамп задумал нападение на Сирию еще и как тест на лояльность. В апреле ему хватило преданности Британии и Франции. Но сейчас-то уже понятно, что это будет очередная провокация, поэтому нужна Германия, как доказательство от противного. Она же была против, а если присоединится, значит, поверила Штатам.

К тому же Меркель вдруг поддержала Россию в Сирии. А такие слова можно смыть только кровью. Сирийской. И она, видимо, предусмотрена. Трампу военная многонациональность потому и нужна, что заварушка намечается серьезная. Но Меркель об этом не скажут, чтобы не спугнуть. Пусть она так думает, что все будет, как в прошлый раз. Налетели, промахнулись, разлетелись. Ничего страшного. Это же не поддерживать новые санкции еще и по Скрипалю. Не выходить из сделки с Ираном. Не сдавать "Северный поток-2". И даже не поднимать расходы на оборону до двух процентов ВВП.

Всего-то – тряхнуть стариной. Крылья бундесвера обветшали настолько, что пилоты, прежде чем сесть за штурвал, прощаются и по сто раз проверяют катапульту. Хотя тут – такой шанс показать порох в пороховницах. Впрочем, даже они не знают, что упадет на сирийцев раньше: бомба или один из двигателей, как в Прибалтике. В любом случае, если они поднимутся в Сирии, кое-что упадет и на немцев. Ведь о рейтинге Меркель они так и говорят: кое-что у нее еще осталось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik