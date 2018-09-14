Официально у Франции нет герба. Геральдическое сочетание символов – это всего лишь ее эмблема. Поэтому многие лидеры уже считали себя вправе добавлять государственному символу что-то свое. Пришла очередь и Эммануэля Макрона.
Де Голль в свои ворота. Макрон поставил крест на гербе Франции
Кто-то видит его в наполеоновской двууголке. Кто-то – в короне какого-нибудь Людовика. Он же дал понять, что ему подошла бы кепи генерала де Голля. Ее еще называют "конфедераткой". Но не в названии, понятно, и не в фасоне головного убора дело, а в том, что под ним. А под ним, как теперь должны решить французы, опять мысли деятеля мирового масштаба. Потому что голь на выдумки хитра, а Макрон на выдумки – де Голль.
Хозяин Елисейского дворца представил публике обновленный герб Франции. Есть у здешних правителей традиция такая: каждый из них считает себя вправе добавлять государственному символу что-то от себя. Не в том смысле, что это совсем уж "отсебятина", поскольку в этом случае граждане получили бы что-то похожее на "то лапы ломит, то хвост отваливается, … зато лохматость повысилась". Лидеры пытаются в геральдике закрепить свое кредо и показать свою руку, если уж не лицо. А Эммануэль Макрон ничего придумывать не стал, он срисовал у Шарля де Голля Лотарингский крест.
Это знак, отсылающий к временам Сопротивления и "Свободной Франции". После Второй мировой войны он стал партийным логотипом голлистов. "Мы выиграли от утверждения новой графической концепции поста президента", – не стал скрывать советник главы государства, кому именно от этой "реплики" станет лучше. Хотя если Макрон и выиграл, то в "крестики-нолики". Все-то думают, что он – уже полный нолик, а он им – крестик. Все-таки преемственность с эпохой великих побед и свершений. А самое главное – ассоциативный ряд, в котором только он и де Голль.
Впрочем, если нынешний президент и напоминает своего далекого и знаменитого предшественника, то периода его заката. Где-то с полвека назад. Когда уже митинги, протесты, студенты, профсоюзы, политический кризис и необратимо падающий рейтинг. До этого, правда, у него уже были героическое Сопротивление, основание Пятой республики, разрыв с США и НАТО, годы гордости и достоинства. Да и расправлялись с генералом не без участия Соединенных Штатов. Это, возможно, была их первая цветная революция. Макрон же справляется сам. Потому как раз, что не справляется.
И кампания по борьбе с бедностью, которую он презентовал вместе с обновленным изображением Франции, вероятно, будет еще одним делом, с которым он не справится. Во всяком случае, его критики никаких предпосылок к этому не видят. Это при новом-то, не скрывают они сарказма, трудовом кодексе. Принятый под давлением Макрона – как многие здесь считают, в качестве благодарности за вклад бизнеса в его президентскую победу – документ этот в народе так и прозвали: "деньги к деньгам". А Франции, стало быть, крест. Кстати, у страны официально нет герба. Геральдическое сочетание символов – это всего лишь ее эмблема.
В общем, не было у Франции герба, а Макрон еще и крест на нем поставил. И не только на нем. Все же теперь увидели, что "король" – де Голлий. В смысле, всего лишь не самая удачная копия.
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