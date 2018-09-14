Жажда здравого смысла. В Киеве нашли, кто перекрыл Крыму воду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Украина никогда не перекрывала Крыму воду. И виновного он тоже нашел. Несложно догадаться, кого.

"Украина не виновата, это все Россия" – таким шаблоном по любому поводу пользуются практически все украинские политики. Экономика слабеет? Это Россия. Корабли рассыпаются прямо в воде? Тоже Россия. В Крым перестала поступать вода с Украины? И здесь оказалась виноватой Москва. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Он утверждает, что Украина не отрезала полуостров от воды. Это при том, что до событий 2014 года она почти полностью обеспечивала республику водой – на 85%. А после крымского референдума Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, почему-то высох. Интересно, кто его перекрыл?

Вообще-то логично утверждать, что Киев. Во-первых, потому что канал проходит по территории Украины. Во-вторых, потому что разнообразные украинские чиновники еще весной 2014 сообщили, что канал перекрыт и Крыму воды не достанется. Ну и в-третьих, уже совсем недавно Украина отчиталась, что дамба, которая перекрывает канал, практически достроена, а вся "лишняя" вода, не дошедшая до полуострова, была сброшена в море.

Из всего этого пан Климкин заключил: виновата, конечно, Россия. Это, говорит, она отрезала Крым от Украины. Ну и что, что дамбу строила не Россия, а Украина, и она же выливала всю воду в море, лишь бы ее не выпили крымчане. Климкин сказал Россия, значит Россия. Ну и что, что в этом не особо много логики. И в Крыму знают, кто решил замучить их жаждой, и кто от этого спас. Да и на Украине наверняка все понимают. Но по-другому они уже не могут. По крайней мере, до выборов.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik