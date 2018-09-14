Жажда здравого смысла. В Киеве нашли, кто перекрыл Крыму воду

"Украина не виновата, это все Россия" – таким шаблоном по любому поводу пользуются практически все украинские политики. Экономика слабеет? Это Россия. Корабли рассыпаются прямо в воде? Тоже Россия. В Крым перестала поступать вода с Украины? И здесь оказалась виноватой Москва. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Он утверждает, что Украина не отрезала полуостров от воды. Это при том, что до событий 2014 года она почти полностью обеспечивала республику водой – на 85%. А после крымского референдума Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, почему-то высох. Интересно, кто его перекрыл?
Из всего этого пан Климкин заключил: виновата, конечно, Россия. Это, говорит, она отрезала Крым от Украины. Ну и что, что дамбу строила не Россия, а Украина, и она же выливала всю воду в море, лишь бы ее не выпили крымчане. Климкин сказал Россия, значит Россия. Ну и что, что в этом не особо много логики. И в Крыму знают, кто решил замучить их жаждой, и кто от этого спас. Да и на Украине наверняка все понимают. Но по-другому они уже не могут. По крайней мере, до выборов.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik