"Просветителем" и "воспитателем" украинских детей назначена УПА*

"Ответ непокорного народа". Под этим названием Институт нацпамяти незалежной анонсировал детскую игру. Она посвящена садистам из УПА*, которых на Украине почитают за героев.

Настольная военно-историческая игра – новый проект украинского фестиваля "История: UA". Киевский Институт национальной памяти описывает его как неожиданность фестивальной программы. Причем неожиданность эта – детская. В прямом смысле. Игра создана для детей, их исторического просвещения и патриотического воспитания.

"Просветителем" и "воспитателем" назначена кровавая УПА*. На примере ее действий в годы Великой Отечественной войны дети должны изучать родную историю как отчаянную борьбу украинцев с двумя большими врагами: один – это нацисты, другим врагом назначены советские солдаты.

Создание "повстанческой" армии из украинских националистов в 1942 году подается как "ответ непокорного народа" – все очень благородно, так, что играющим в новую игру детям будет даже приятно примерить на себя роль командиров неких героически сражающихся повстанцев. Разумеется, им не станут рассказывать про сотрудничество с гитлеровцами Бандеры и Шухевича, возлюбленных нацпатриотами. А может быть, и станут, но под соусом борьбы с выдуманной советской оккупацией. Сегодня, когда о Гитлере с одобрением говорят государственные лица Украины, все возможно, нет в истории ничего, что нельзя "побелить и перекрасить", и даже ужасы Волынской резни представить как "ответ непокорных" кому-нибудь из врагов Украины. Надо только еще немножко побеспамятствовать в Институте нацпамяти, и украинские дети научатся считать позор за славу и записывать себя в потомки жестоких выродков.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik