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Интервью с "отравителями" Скрипалей: разоблачение гигантской лжи

(обновлено: 18:25 13.09.2018)
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© RTПерейти в фотобанкРоссияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018
© RT
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Приезд в Солсбери является доказательством причастности Петрова и Боширова к преступлению, настаивает Лондон. Но зададим вопрос: а зачем Москве показывать своих якобы агентов, рискуя их реальным, а не таким, какое сварганил Лондон, разоблачением?

Итак, их предъявили миру. Тех самых якобы агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, якобы отравивших отца и дочь Скрипалей в Солсбери. В интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян они изложили свою версию событий. Да, были в Солсбери. Да, ездили в Швейцарию, на чем с особой силой акцентирует Лондон. Да, посещали другие страны Европы. Где-то отдыхали, где по линии фитнес-бизнеса изучали местный рынок БАДов и прочей продукции, способствующей здоровому образу жизни и красивому телу. 

Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
Эксперт назвал "главного саботажника" по делу Скрипалей
Маловато, конечно, для того, чтобы сделать из них международных преступников категории "А" – отравителей и коварных засланцев Кремля, якобы последовательно уничтожающего всех предателей. Которых, правда, сначала добровольно выдает на Запад. Тут у британцев и их единомышленников логика отказывает. Но зачем она нужна, эта логика, когда и так все ясно? Ведь именно этот девиз – "и так все ясно" – раз за разом становится основанием для юридически значимых решений. Впрочем, не будем отвлекаться на лирику. 

Не испытывающие симпатий к России политики, журналисты и блогеры словно бульдоги ухватились за нестыковки и белые пятна в ответах Боширова и Петрова. Они действительно есть. К примеру, по поводу их личных взаимоотношений или визитов в Швейцарию. Или подробностей бизнеса, о котором те не очень хотели распространяться. Но давайте представим себя в  роли этих людей, в одночасье превращенных в злодеев чуть ли не космического масштаба, которых нон-стоп показывают на телеэкранах и тиражируют их фото в Сети с соответствующими комментариями: вот, мол, какие они – убийцы на службе Кремля. Каждый ли из нас будет способен в таких обстоятельствах сохранять хладнокровие и отвечать на вопросы идеально, без сучка и задоринки? Есть большие сомнения. 

Жизнь этих людей после обвинений Лондона действительно перевернулась с ног на голову. И если в начале интервью еще могут закрасться сомнения в искренности гостей Маргариты Симоньян, то к его завершению формируется устойчивое внутреннее ощущение, что они просто попали как кур в ощип. Новая реальность свалилась как снег, нет, как сугроб на голову. Так сыграть растерянность и желание избавиться, как от ночного кошмара от этой фантасмагорической истории в духе Оруэлла просто невозможно. Впрочем, нет. Суперагентам такое, наверное, под силу. Точнее, супер-супер-суперагентам, проходившим многолетнюю выучку и бравшим на спиритических сеансах уроки лично у Станиславского. Причем в течение очень длительного времени. 

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT
Политолог: интервью Петрова и Боширова разрушило одну из версий Лондона
И вот тут возникает загвоздка. Если Боширов и Петров, хотя с виду и не скажешь, действительно – элита ГРУ, то при нынешних технических возможностях обнаружить их связи с этой организацией не составит никакого труда. Доброхоты наверняка изучат каждый шаг этих людей, благо в современном мире мы все постоянно оставляем следы. Утаить работу на спецслужбу будет просто невозможно. Ну что ж, подождем. Но зададим один очень логичный вопрос: а зачем Москве показывать своих якобы агентов всему миру, рискуя их реальным, а не таким, какое сварганил Лондон, разоблачением? По закону жанра, они должны были навсегда исчезнуть. Концы в воду. И дальнейшее отрицание того, что Боширов и Петров имеют какое-то отношение к спецслужбам. Это ведь, кстати, не чисто российский, а международный жанр. Любопытно, как в Лондоне объяснят возникшие новые обстоятельства. Впрочем, обязательно объяснят. Но в фотки как в аргумент больше веры нет никакой. Разве приезд в Солсбери является автоматическим доказательством причастности к преступлению? Безумие. Но Лондон к нему приучает весь мир. Можно снять с камеры изображение любого человека и обвинить его только на том основании, что он был поблизости от места происшествия. 

После этого интервью, которое, разумеется, усиленно троллят в Интернете "друзья" России всех мастей, британским политикам нужно позаботиться о более весомой доказательной базе. Например, предъявить фотографии и видеофайлы обвиняемых в отравлении Скрипалей, на которых будет отчетливо изображено, как они наносят ядовитое вещество на ту самую злополучную ручку дома. Чтобы были видны лица, дом, улица и прочие необходимые детали. Хотя современные фото- и видеоредакторы творят просто чудеса.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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serj_serj_69
Повторят судьбу Лугового.
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