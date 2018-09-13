Интервью с "отравителями" Скрипалей: разоблачение гигантской лжи

Итак, их предъявили миру. Тех самых якобы агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, якобы отравивших отца и дочь Скрипалей в Солсбери. В интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян они изложили свою версию событий. Да, были в Солсбери. Да, ездили в Швейцарию, на чем с особой силой акцентирует Лондон. Да, посещали другие страны Европы. Где-то отдыхали, где по линии фитнес-бизнеса изучали местный рынок БАДов и прочей продукции, способствующей здоровому образу жизни и красивому телу.
Не испытывающие симпатий к России политики, журналисты и блогеры словно бульдоги ухватились за нестыковки и белые пятна в ответах Боширова и Петрова. Они действительно есть. К примеру, по поводу их личных взаимоотношений или визитов в Швейцарию. Или подробностей бизнеса, о котором те не очень хотели распространяться. Но давайте представим себя в роли этих людей, в одночасье превращенных в злодеев чуть ли не космического масштаба, которых нон-стоп показывают на телеэкранах и тиражируют их фото в Сети с соответствующими комментариями: вот, мол, какие они – убийцы на службе Кремля. Каждый ли из нас будет способен в таких обстоятельствах сохранять хладнокровие и отвечать на вопросы идеально, без сучка и задоринки? Есть большие сомнения.
Жизнь этих людей после обвинений Лондона действительно перевернулась с ног на голову. И если в начале интервью еще могут закрасться сомнения в искренности гостей Маргариты Симоньян, то к его завершению формируется устойчивое внутреннее ощущение, что они просто попали как кур в ощип. Новая реальность свалилась как снег, нет, как сугроб на голову. Так сыграть растерянность и желание избавиться, как от ночного кошмара от этой фантасмагорической истории в духе Оруэлла просто невозможно. Впрочем, нет. Суперагентам такое, наверное, под силу. Точнее, супер-супер-суперагентам, проходившим многолетнюю выучку и бравшим на спиритических сеансах уроки лично у Станиславского. Причем в течение очень длительного времени.
После этого интервью, которое, разумеется, усиленно троллят в Интернете "друзья" России всех мастей, британским политикам нужно позаботиться о более весомой доказательной базе. Например, предъявить фотографии и видеофайлы обвиняемых в отравлении Скрипалей, на которых будет отчетливо изображено, как они наносят ядовитое вещество на ту самую злополучную ручку дома. Чтобы были видны лица, дом, улица и прочие необходимые детали. Хотя современные фото- и видеоредакторы творят просто чудеса.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik