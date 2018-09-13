В любом случае с Венгрией Европе надо что-то делать, коль уже запущен "карательный процесс". Его остановить – и Брюссель уже вряд ли заставит с собой считаться хоть кого-нибудь, а не только венгров.
Пятно на мундире. Евросоюз решает, как "извести" Венгрию
Был у ЕС "экзит" на "Г", есть на "Б", а будет, видимо, на "Х". Если использовать английское название этой страны – Hungary. А если захочет она использовать еще и английский опыт, то, как сказал ее премьеру Виктору Орбану один из идеологов британского развода Найджел Фарадж, "добро пожаловать в клуб "брекзитеров"". Фарадж, кстати, оказался единственным евродепутатом, кто во время публичной порки открыто выступил на стороне главы венгерского правительства. Были, конечно, еще люди, что поддержали его тайно, но резолюцию с осуждением Будапешта за несоблюдение демократических принципов и ценностей все-таки приняли две трети.
Это ему за "нарушения верховенства права, проблемы в конституционной, избирательной и судебной системах, несоответствие миграционному кодексу ЕС, наступление на свободу слова, давление на гражданское общество". Если бы не про миграцию, можно было бы решить, что это, например, про Асада. Но миграция – это и есть главное слово, хоть и втиснутое, чтобы никто не догадался, через запятую. "Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегалов", – даже после этого остался непреклонен Орбан.
Ничего нового. Он ведь никогда и не маскировался под "порядочного человека". В европейском понимании этого качества. Председатель Юнкер еще несколько лет назад на саммите ЕС, слегка отвесив венгерскому премьеру оплеуху, сказал: "Привет, диктатор". А что у пьяного на языке, то у них у всех сами знаете где. В печенках. Орбан же еще в 2015-ом возвел на границе с Сербией 155-километровый забор, чтобы остановить поток беженцев. С тех пор для него миграционная политика ЕС – это "троянский конь терроризма" и "угроза для христианской идентичности".
А когда в нынешнем июне парламент Венгрии ужесточил вплоть до тюрьмы наказания за помощь непрошеным гостям, Брюссель решил, что пора вмешаться. И если теперь Совет ЕС поддержит Европарламент, Будапешт могут лишить права голоса. Впервые в истории Евросоюза. Этим, впрочем, грозили и Польше. А ПиС, как говорится, и ныне там. В смысле, Качиньский и компания со своими представлениями о праве и справедливости.
Орбан, однако, в более уязвимом положении. Он не может рассчитывать на покровительство США, поскольку не стелется перед ними, подобно той же Варшаве, хотя это его называют "европейским Трампом". И несколько вываливается из антироссийского тренда, пусть и не выпадает из него полностью. Но вряд ли Евросоюз отважится на кнут. Как бы ни хотелось его правящим либералам показать всю жесткость своего характера перед майскими выборами в Европарламент. Но, лишив Венгрию голоса, Брюссель может лишиться и венгерских голосов. И не только их.
В Европе хватает людей с мозгами. И они крепко подумают, прежде чем голосовать за ценности, главная из которых – наказание тех, кто на эти ценности даже не претендует. Орбан для ЕС – как пятно на мундире. Чем больше его выводишь, тем больше оно становится. Но способы есть: или вырезать и пришить свою заплату, или прикрыть. Например, навесить ярлык. В любом случае с Венгрией им надо что-то делать, коль Европарламент запустил "карательный процесс". Его остановить – и Брюссель уже вряд ли заставит кого-нибудь с собой считаться. Но если после "А" он скажет "Б", то в ответ может услышать резонное: "ну и Х". В сочетании с "экзит".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.