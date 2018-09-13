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Пятно на мундире. Евросоюз решает, как "извести" Венгрию

(обновлено: 17:55 13.09.2018)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasЧлены Европарламента голосуют за применение дисциплинарных мер к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства праваЧлены Европарламента голосуют за применение дисциплинарных мер к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права
© AP Photo / Jean-Francois Badias
В любом случае с Венгрией Европе надо что-то делать, коль уже запущен "карательный процесс". Его остановить – и Брюссель уже вряд ли заставит с собой считаться хоть кого-нибудь, а не только венгров.

Пятно на мундире. Евросоюз решает, как "извести" Венгрию
Был у ЕС "экзит" на "Г", есть на "Б", а будет, видимо, на "Х". Если использовать английское название этой страны – Hungary. А если захочет она использовать еще и английский опыт, то, как сказал ее премьеру Виктору Орбану один из идеологов британского развода Найджел Фарадж, "добро пожаловать в клуб "брекзитеров"". Фарадж, кстати, оказался единственным евродепутатом, кто во время публичной порки открыто выступил на стороне главы венгерского правительства. Были, конечно, еще люди, что поддержали его тайно, но резолюцию с осуждением Будапешта за несоблюдение демократических принципов и ценностей все-таки приняли две трети. 

Сторонники партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана в Секешфехерваре, Венгрия. 6 апреля 2018
© AP Photo / Darko Vojinovi
Или пан, или пропал. Венгрия идет ва-банк в отношениях с ЕС
Это ему за "нарушения верховенства права, проблемы в конституционной, избирательной и судебной системах, несоответствие миграционному кодексу ЕС, наступление на свободу слова, давление на гражданское общество". Если бы не про миграцию, можно было бы решить, что это, например, про Асада. Но миграция – это и есть главное слово, хоть и втиснутое, чтобы никто не догадался, через запятую. "Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегалов", – даже после этого остался непреклонен Орбан. 

Ничего нового. Он ведь никогда и не маскировался под "порядочного человека". В европейском понимании этого качества. Председатель Юнкер еще несколько лет назад на саммите ЕС, слегка отвесив венгерскому премьеру оплеуху, сказал: "Привет, диктатор". А что у пьяного на языке, то у них у всех сами знаете где. В печенках. Орбан же еще в 2015-ом возвел на границе с Сербией 155-километровый забор, чтобы остановить поток беженцев. С тех пор для него миграционная политика ЕС – это "троянский конь терроризма" и "угроза для христианской идентичности". 

А когда в нынешнем июне парламент Венгрии ужесточил вплоть до тюрьмы наказания за помощь непрошеным гостям, Брюссель решил, что пора вмешаться. И если теперь Совет ЕС поддержит Европарламент, Будапешт могут лишить права голоса. Впервые в истории Евросоюза. Этим, впрочем, грозили и Польше. А ПиС, как говорится, и ныне там. В смысле, Качиньский и компания со своими представлениями о праве и справедливости. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Защита Орбана. Венгрия показала ЕС "направо"
Орбан, однако, в более уязвимом положении. Он не может рассчитывать на покровительство США, поскольку не стелется перед ними, подобно той же Варшаве, хотя это его называют "европейским Трампом". И несколько вываливается из антироссийского тренда, пусть и не выпадает из него полностью. Но вряд ли Евросоюз отважится на кнут. Как бы ни хотелось его правящим либералам показать всю жесткость своего характера перед майскими выборами в Европарламент. Но, лишив Венгрию голоса, Брюссель может лишиться и венгерских голосов. И не только их. 

В Европе хватает людей с мозгами. И они крепко подумают, прежде чем голосовать за ценности, главная из которых – наказание тех, кто на эти ценности даже не претендует. Орбан для ЕС – как пятно на мундире. Чем больше его выводишь, тем больше оно становится. Но способы есть: или вырезать и пришить свою заплату, или прикрыть. Например, навесить ярлык. В любом случае с Венгрией им надо что-то делать, коль Европарламент запустил "карательный процесс". Его остановить – и Брюссель уже вряд ли заставит кого-нибудь с собой считаться. Но если после "А" он скажет "Б", то в ответ может услышать резонное: "ну и Х". В сочетании с "экзит". 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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А Russia
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18:12
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