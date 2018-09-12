На его долю выпал едва ли не самый сложный – а некоторые утверждают, что роковой – момент в истории союза. Евроскептики, мигранты, Грекзит, Brexit, Трамп. Санкции, разброд, шатания. Юнкер все это пережил. Переживет ли ЕС – увидим.

Осень патриарха: Жан-Клод Юнкер предложил ЕС долгие лета. Хотя бы одно Your browser does not support HTML5 audio

Еще одно, последнее сказанье – и летопись закончена моя. Жан-Клод Юнкер сегодня мог бы себе позволить. Хотя он сам как-то признавался, что по чуть-чуть делает это и без повода – просто для настроения. Но сегодня, как говорится, имеет полное право. Потому что на посошок. Нет, его пока никто не выгоняет. До смены главы Еврокомиссии – год. Так что будет еще стременная, на ход ноги, на ход коня. Однако прощание начинается уже сейчас – с его, по сути, итогового послания Европарламенту.

Формально оно всего лишь ежегодное. Но в следующем мае граждане ЕС выберут себе новых депутатов, а затем новые депутаты выберут гражданам ЕС нового председателя ЕК. И это, как уже мало кто сомневается, будет не Юнкер. Даже несмотря на то, что такой "веселухи", как при нем, единая Европа пожалуй что и не знала. Только он и скрашивал эти бесконечно-тускло-унылые их саммиты. Если бы не он, о них и вспомнить было бы нечего. А он, иногда пошатываясь, но всегда с невинной улыбкой, нарушал рамки протокола. Отвешивал оплеухи, целовал в макушки, сравнивал галстуки. В общем, единственный занимался хоть каким-то делом. Развлекал.

Это при том, что именно на его долю выпал едва ли не самый сложный, если не сказать переломный, а некоторые утверждают, что роковой момент в истории союза. Евроскептики, мигранты, Грекзит, Brexit, Трамп, санкции, разброд, шатания. Знал бы он четыре года назад, на что подписывается, быть может, и поостерегся бы. Несмотря на уговоры Ангелы Меркель. Это же ее креатура. Хотя опытный политик, в прошлом премьер Люксембурга, один из архитекторов еврозоны, он уже тогда должен был почувствовать что-то неладное. Само его утверждение стало для ЕС симптоматичным.

Прежде с главой Еврокомиссии лидеры стран-членов определялись единогласно, чаще без сучка и задоринки. А с этим пришлось повозиться. Откровенно восстали тогда еще британский премьер Кэмерон и тогда уже и сейчас все еще венгерский премьер Орбан. Чуть тише, но тоже в голос, выступили Швеция, Нидерланды, Польша. Авторитет Меркель в итоге сказался, но он впервые не выглядел безусловным. К тому же все поняли, под чьим каблуком будет работать Юнкер. Старался. Но не более. Поскольку "конферанс" во время их сходок – это не совсем то, чего от него ждали.

Но сегодня на трибуне Европарламента господин председатель предельно собран и серьезен. Шутка ли, политическое завещание. И так хочется, чтобы его поминали добрым словом. Например, Frontex. Его детище. Агентство по пограничному сотрудничеству. По сути, первая силовая структура в ЕС, подчиненная наднациональным органам. Пока, судя по потоку мигрантов –как решето. Но когда-нибудь, возможно – прообраз той самой единой европейской армии, мечтами о которой Юнкер жил все эти годы. При нем им сбыться не суждено. Осень патриарха наступает раньше, чем его заменят.

Может, поэтому он так хочет, чтобы лето не кончалось. Официально предложил Европе отказаться от перехода на зимнее время. Думает, может, что хоть так удастся обмануть судьбу. А вот поисковик не обманешь. Он и сейчас на запрос "юнкер" прежде всего выдает воспитанника русского военного училища и крупного немецкого помещика. Жан-Клод даже после четырех лет председательства в ЕС и в нем имеет далеко не первое значение.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik