Закрытое небо. США не одобрили новый российский самолет

Россия представила новый самолет Ту-214, который должен совершать наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу. Но США закрыли для него свое небо – полеты заблокировали без объяснения причин.

Американцам не понравился новый российский самолет. И ничего бы страшного в этом не было – подумаешь, дело вкуса, – если бы речь не шла о Ту-214ОН, который должен летать в рамках Договора по открытому небу.

Он предусматривает, что каждая страна, которая хочет совершать наблюдательные полеты, должна ознакомить остальных подписантов с той техникой, которую она будет использовать. Россия так и поступила. Делегации 22 стран остались довольны – самолет не вызвал никаких нареканий.

И только представитель США заблокировал полеты новой машины. Причем без объяснения причин. Сказал только, что по этому поводу есть прямое указание из Вашингтона.

И снова американская сторона не обращает внимания на те договоры, которая ранее подписывала. Самолет соответствует всем требованиям, но летать в небе над США ему не разрешают.

Договор, соглашение – это в последнее время не самые ходовые слова в Америке. Их употребляют в основном тогда, когда говорят, что из договора надо выйти, а соглашение расторгнуть. Так что, в общем-то, ничего удивительного.

Но как быть остальным, тем, кто считает, что в международных отношениях должен быть порядок, а стабильность в мире нужно поддерживать сообща? Если США выйдут из Договора по открытому небу, остальные не смогут совершать наблюдательные полеты над американской территорией, и то, что там происходит, останется за завесой тайны. К чему такая секретность, если в Вашингтоне всегда декларируют только благие намерения и стремление к миру во всем мире? Выходит, американцам есть что скрывать?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik