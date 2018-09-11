Невыгодный проект: Нидерланды спешно бросают подопечных в Сирии

Не только стартапы на голом энтузиазме, но и масштабные проекты с господдержкой и международными гарантиями порой прогорают. Взять хотя бы поддержку Западом сирийской очень "умеренной" вооруженной оппозиции: инвесторы уходят.

В Сирии запахло жареным. Одними из первых аромат учуяли Нидерланды. Вряд ли этому поспособствовало географическое положение королевства, но факт в том, что именно это европейское государство отреагировало оперативно. Амстердам прекращает спонсировать "умеренных повстанцев" и "Белые каски" в Сирии. Причина – неэффективность программы: мол, деньги вложены, а ожидаемых результатов нет. Войска президента САР Башара Асада скоро одержат победу, просто и откровенно резюмировали в Нидерландах, и тратить деньги на тех, кто ему противостоит, смысла больше нет. И такие заявления – в преддверии ожидаемого наступления сирийских правительственных сил на Идлиб, последний занятый боевиками анклав. Не похоже на совпадение.

Правда, если вооруженную оппозицию королевство сразу прекращает финансировать, то "Белым каскам" деньги будут поступать до декабря. Небольшие, однако, средства: с мая 2015 года Нидерланды раскошелились всего на 70 млн евро для всех своих подопечных в арабской республике. Но "Каскам" еще постановочное кино снимать – про химатаки, "зверства" войск Асада и "бесчинства" ВКС России, так что им дают пару-тройку месяцев для "творчества". Как раз успеют на "Оскар" выдвинуться. А вот дни "умеренных повстанцев", похоже, действительно сочтены, раз ни часа и ни евро не готов больше на них тратить Амстердам.

Если говорить серьезно, то официальные заявления Нидерландов – это заметный сигнал. Партнерам – что проект провалился, пора забирать чемоданы с деньгами и делать инвестиции получше. Хотя, казалось бы, план свержения Асада руками оппозиции, подконтрольных боевиков и с помощью информационных бомб с перспективой дележа зон влияния и добычей ценных ресурсов был всем хорош. Да и поручители и гаранты серьезные – те же Штаты и средств не жалели, и специалистов разного профиля привлекли, и международной поддержкой заручились… Но не выгорело, хоть и заполыхало вовсю. И все дедлайны, похоже, просрочили.

С другой стороны, вряд ли Амстердамом движет скупость, ведь вложения они делали и впрямь небольшие. Другое дело – репутация государства. Россия во всеуслышание заявила, что готовится очередная провокация, что "Белые каски" начинают съемки постановочной химатаки в Идлибе, что раздадут фильм всем западным каналам к определенному часу. И теперь все, кто так или иначе будут задействованы, запятнают свою честь. Нидерланды этого явно не хотят. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik