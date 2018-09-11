Послать по альма-матери. Польский МИД "зачистил" выпускников МГИМО

В Варшаве решили, что дипломатия – это слишком просто, чтобы доверять ее образованным людям. Поэтому те, кто закончили, скажем, МГИМО, больше не нужны. И если только в них еще и держался дух международных отношений, то польский МИД этот дух испустил.

От польского МИДа теперь официально осталось одно название. А вот расшифровка уже просится другая. Например, Министерство изгнанных дипломатов. Или Министерство избранных дилетантов. Но это точно не Министерство иностранных дел. Впрочем, и прежде вопрос "ну какие у Польши иностранные дела?" считался издевательски-риторическим. Всем известно, что дела у нее только с США, остальной мир интересует постольку-поскольку. Кроме, само собой, России. С ней Варшаве век бы никаких дел не иметь. Не видеть ее, не слышать и не знать даже, что она существует.

И, возможно, новые сотрудники ведомства не знают не только про Россию, но и про географию в принципе. Специально чтобы набрать кого попало, эта контора существенно снизила планку требований при приеме на работу. С ее подачи местные блоги вовсю зазывают на дипслужбу всех кому не лень. "Стань дипломатом! Хочешь представлять Польшу за границей? Подай заявку в дипломатическо-консульскую академию!" И все. А там лишь курсы повышения квалификации для выпускников других вузов. То есть, для тех, кому повышать в дипломатии нечего. Кроме личного статуса и самооценки.

"Руководящий состав МИДа меняется почти на сто процентов, включая более сотни директоров департаментов и замов. Ни в стране, ни за рубежом теперь нет лиц, которые сотрудничали с коммунистическими структурами или были студентами МГИМО", – отчитался министр иностранных дел Чапутович о проделанной работе. Все как обещал. Он, лишь заняв в начале года этот пост, объявил о "чистке" по примеру экс-главы Минобороны Мачеревича. Тот уволил опытных генералов и офицеров за то, что учились военному делу настоящим образом. В Военной академии имени Фрунзе.

Того, правда, с натяжкой, но можно было оправдать стандартами НАТО. Этот же убирает всех, кто действительно имел отношение к международным, читай общепризнанным отношениям. Не нам судить о профессионализме польских обладателей дипломов московской "кузницы" дипкадров, но антироссийской внешняя политика Варшавы стала задолго до прихода в нее того же Чапутовича. Значит, при них. А первым поляком в должности заместителя Генсека НАТО с 2003-го по 2007-ой был именно выпускник МГИМО Адам Коберацки. Тогда это казалось естественным. Потому что война – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным.

Это слова мастера политической интриги Талейрана. Глава французского МИДа и при Бурбонах, и при Наполеоне, он так подчеркивал особую роль искусства возможного. В Польше решили, что дипломатия – это слишком ничтожно, чтобы доверять ее дипломатам. Как сказал Чапутович, осталось лишь 86 послов отправить в последний путь – тоже послать к такой-то их альма-матери. А потому что кто из МГИМО, тот пролетает мимо. И если только в них еще и держался дух международных отношений, то польский МИД этот дух испустил. Польша напоминает лису, что выставила свой хвост собакам. Та тоже сначала выкинула самое ценное, а потом сгинула целиком.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik