В британском сериале по "делу Скрипалей" – новый поворот. С участием в "атаке на Соединенное Королевство" целого отряда "агентов ГРУ". Правда, в сюжете – опять куча нестыковок. Но их причины публике, видимо, раскроют в следующей серии.
Сказка про "белого "новичка"". Британия нашла компанию Петрову и Боширову
Если везде бесконечно можно смотреть на три вещи, то в Британии теперь – только на одну. Как работают люди по "делу Скрипалей". А вот оно как раз и огонь, потому что "жгут", и вода, потому что "берегов не видят". Уж, казалось бы, маски сорваны. Петров и Боширов. Осталось лишь объявить их мертвыми – и все. Концерт окончен – трупы в печку. Но не оскудел еще палец британский. Не всю информацию они из него высосали. Вот новый поворот. Точнее, разворот к старой развязке. У них ведь раньше уже была версия об участии в "атаке на Соединенное Королевство" целых шести "агентов ГРУ".
Как пишет таблоид Mirror, со ссылкой на свои источники в спецслужбах, следствие решило к ней вернуться. Действительно, два человека – это как-то несерьезно. Еще четверо, по данным газеты, должны были отслеживать перемещения жертв, чтобы убедиться, что они не явятся домой, пока Петров с Бошировым обрабатывают ручку входной двери "новичком". Пока все логично. Если не считать, что за этим делом "отравителей" могли застать все остальные, коль они им занимались при свете дня. И если забыть о том, что Скрипали до этой ручки так и не дошли. Их на лавке нашли раньше.
Причину этой нестыковки публике, видимо, раскроют в следующей серии. Из нее выяснится, что Петров с Бошировым шли на задание, как по подиуму, паясничая и куражась, потому что отвлекали внимание на себя. А "объект" устранили совсем другие люди. Этот самый квартет, который пока проходит как "подстраховка". О них якобы известно, что прибыли они на острова по документам европейских граждан, которые находятся в заключении. Это чтобы избежать процедуры получения виз. Разумно. Это же единая Европа – здесь и заключенным виза не нужна. Надо только сбежать из тюрьмы.
А они, кивает пресса на разведку, и вели себя, как сбежавшие европейцы. Чтобы не спалиться, назвались "богатыми русскими, заинтересованными в покупке британской недвижимости". И не придраться – а кому еще она нужна? Выходит, русские прикинулись европейцами, чтобы представиться русскими. Хитро. Можно было бы даже сказать, Хитроу. Но аэропорты они тоже выбрали так, чтобы никто не догадался, какие. Иначе говоря, провел Лондон свою работу над ошибками. Этих четверых он уже не именует и не показывает. Чтобы те, кто с мозгами, вновь не подняли все это на смех.
А то западные члены "семерки" выводы по Петрову с Бошировым вроде бы поддержали, но только США – так, будто сами их сочиняли. Остальные – без энтузиазма. Для галочки. Не то чтобы им понадобились доказательства. Но все-таки захотелось больше правдоподобия и меньше несуразности. Хотя для "чистильщиков" – так британские СМИ окрестили этот "отряд ГРУ" – они сработали как-то очень грязно. Но, может, Петрова с Бошировым они "уберут" уже без следов. И даже это будет еще не конец сказки про "белого "новичка"", а новый ее эпизод.
И, видимо, тоже не последний. Свежая Daily Express, опять же со ссылкой на разведку, рассказала, кто всех "сдал". Некий дипломат, якобы завербованный МI6 в российском посольстве в Риме и вывезенный оттуда в Лондон. Узнал, дескать, об отравлении Скрипалей и не смог молчать. Проходит он под кодовым именем "Аполлон". Это, вероятно, потому что "а шпион-то голый".
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