Большая чистка в МИД Польши: профессионалов с дипломом МГИМО попросили вон

Польский МИД повыгонял сотрудников, получивших образование в Москве. Глава ведомства вполне может претендовать на приз в конкурсе "самая сногсшибательная антироссийская инициатива", за которым снисходительно наблюдает большое трансатлантическое жюри.

Варшава, казалось, давно исчерпала арсенал антироссийских инициатив. Но нет. Охота на ведьм внутри страны продолжается, если уж вне ее границ сделать что-нибудь "выдающееся" не получается: все по собственному почину и так предпринимают "старшие братья" Польши. В недрах внешнеполитического ведомства недавно созрела идея: поувольнять всех сотрудников, окончивших МГИМО. Так и хочется добавить – к чертовой матери, но это как-то не очень благозвучно. Хотя, по сути, дело обстоит именно таким образом. И ведь что любопытно – как утверждают в польском МИД, идея была триумфально и стремительно претворена в жизнь. В особенности – в руководящем составе. Сменились почти все из более чем 100 директоров и заместителей директоров департаментов. В планах – замена подавляющего числа – 86 из 101 – послов этой прекрасной европейской страны. Чтобы комар носа не подточил и дипломаты были кристально чисты перед родиной и западным сообществом. Новый глава министерства Яцек Чапутович, надо сказать, показал небывалую прыть в чистке дипломатических рядов, эдакой своеобразной люстрации. Несмотря на свой почтенный возраст и богатую биографию, часть из которой связана с оппозиционной деятельностью в давние 1970-е годы.

Сразу видно, не напрасно нового главу ведомства учили уже в постсоциалистический период в Оксфорде и других чудесных местах, расположенных гораздо западнее Польши. Кстати, и диссертацию он защищал по теме европейской безопасности после "холодной войны". В общем, специалист в этой сфере подкованный. Ну как такому человеку не радоваться реинкарнации этой самой холодной войны в другом формате? Вот тут-то он и пригодился! Со своей родовой антисоветской еще травмой, какой обладал, например, бывший министр обороны Антони Мачеревич. Тот до самого своего увольнения зимой этого года видел агентов КГБ чуть ли не под каждым кустом и утверждал, что СССР несет с Германией абсолютно солидарную, равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Так что старая гвардия еще задаст жару. Вот только от лишнего песка избавится в каком-нибудь укромном местечке.

О том, что увольнение сотрудников, закончивших МГИМО, ударит по профессиональному уровню ведомства, министр думает в последнюю очередь. Плевать. Главное – быть в тренде, правильно мыслить и действовать. Верной дорогой идти, как говорил некогда один видный большевик, правда, имея в виду совсем другое. Можно было бы, конечно, напомнить, что МГИМО в советское, да и в постсоветское время считался и считается одним из лучших мировых вузов в области дипломатии и международных отношений, который закончили многие известные люди, включая действующих президентов других стран.

Это для господина Чапутовича явно дело второе, и даже третье. Главное, вуз расположен в Москве, от которой якобы исходит всемирная угроза. А значит, сотрудники польского МИД могли быть завербованы советскими или российскими спецслужбами. Так ли это на самом деле – абсолютно не важно. Да и выяснять правду – дело муторное. С каждым надо разбираться персонально, исследовать его связи и делать всякую прочую рутинную работу. Гораздо проще взять – да и выгнать всех скопом на улицу. И стать претендентом на приз в общенациональном польском конкурсе "самая сногсшибательная антироссийская инициатива", за которым снисходительно наблюдает большое трансатлантическое жюри. Авось заметят.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik