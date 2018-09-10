Киев отверг переговоры с Россией. О которых он один и говорил

"Крымский титан" остановлен. Росприроднадзор назначил предприятию штраф. Во избежание впредь экологических ЧП на севере Крыма решено строить 10-километровый трубопровод из ближайшего залива. Он пополнит водой необходимый химическому заводу кислотонакопитель, и возможность вредных выделений будет исключена.
Но почему именно сейчас из Киева зазвучали грозные голоса в сторону российского полуострова: мы не будем вам поставлять воду, забудьте, не мечтайте? Да в России уже четыре года назад поняли позицию незалежной – да, перекрыли воду, мы это видели, в обратную сторону кран крутить не собираетесь, вы там в Киеве люди твердые, мы помним, до свидания. Чего ж сейчас-то греметь теми же пустыми словами?
Однако в связи с инцидентом в Армянске человек с "нарисованной должностью" – представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин все же счел нужным заявить в телеэфире "112. Украина": "Мы любой ценой не дадим [в Крым] эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров".
Какие переговоры? Да никто и не собирается переговариваться! Как сказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, крымчане сами разберутся с водоснабжением, как разобрались и с поставками электроэнергии после энергоблокады полуострова, устроенной Киевом.
Но почему, интересно, Украина так расщедрится? То есть если Киев называет полуостров "оккупированной землей" и по этой причине не поставляет туда воду, это логично. А если все жители Крыма назовут себя "оккупантами", то это Киеву так понравится, что он зальет Крым водой?.. Как говорят в таких случаях, не дурите голову – ни себе, ни людям!
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik