Киев отверг переговоры с Россией. О которых он один и говорил

Не будем давать воды России до тех пор, пока она не признается, что она – "оккупант". Киев в очередной раз прояснил собственную позицию по Крыму. Хотя никто его об этом не просил.

"Крымский титан" остановлен. Росприроднадзор назначил предприятию штраф. Во избежание впредь экологических ЧП на севере Крыма решено строить 10-километровый трубопровод из ближайшего залива. Он пополнит водой необходимый химическому заводу кислотонакопитель, и возможность вредных выделений будет исключена.

Вкратце таковы выводы, сделанные после выброса загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" в Армянске. Виной происшествия стало обмеление заводского кислотонакопителя, который до 2014 года наполнялся водой из Северо-Крымского канала, перекрытого после воссоединения Крыма с Россией по решению Украины.

Но почему именно сейчас из Киева зазвучали грозные голоса в сторону российского полуострова: мы не будем вам поставлять воду, забудьте, не мечтайте? Да в России уже четыре года назад поняли позицию незалежной – да, перекрыли воду, мы это видели, в обратную сторону кран крутить не собираетесь, вы там в Киеве люди твердые, мы помним, до свидания. Чего ж сейчас-то греметь теми же пустыми словами?

Однако в связи с инцидентом в Армянске человек с "нарисованной должностью" – представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин все же счел нужным заявить в телеэфире "112. Украина": "Мы любой ценой не дадим [в Крым] эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров".

Какие переговоры? Да никто и не собирается переговариваться! Как сказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, крымчане сами разберутся с водоснабжением, как разобрались и с поставками электроэнергии после энергоблокады полуострова, устроенной Киевом.

Однако "незалежному истеблишменту" очень хочется, чтобы Россия его упрашивала, уговаривала, денег бы как минимум за воду предложила. А лучше всего – признала бы "оккупацию" Крыма. Такое условие придумал еще один человек с "нарисованной должностью" – замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак. Украина может возобновить (не обязуется, а только может!) поставки воды в Крым, как только Россия признается , что "оккупировала полуостров", – такое вот "бизнес-предложение".

Но почему, интересно, Украина так расщедрится? То есть если Киев называет полуостров "оккупированной землей" и по этой причине не поставляет туда воду, это логично. А если все жители Крыма назовут себя "оккупантами", то это Киеву так понравится, что он зальет Крым водой?.. Как говорят в таких случаях, не дурите голову – ни себе, ни людям!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik