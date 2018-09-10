Как выяснилось, к Меркель Вашингтон относится так же, как и к Асаду. Ну, или, если ей так будет легче, как к лидерам Ирака и Афганистана. Он ее тоже не спрашивает – просто направляет войска и все. "Ради защиты партнеров". От России, само собой.

Блок шельму метит. США увеличат военный контингент в Германии Your browser does not support HTML5 audio

Для школьников остального мира это, быть может, и вопрос со звездочкой. Потому что вроде бы и по географии, но к глобусу он не имеет никакого отношения. Однако в Германии даже дети скажут, что общего между их страной и Сирией. Взрослые вокруг только о том и говорят, что сирийцы. Понаехали, понимаешь. Но это – не полный ответ. Поскольку не только сирийцы, но и американцы, чей Пентагон, судя по всему, тоже не видит большой разницы между ФРГ и САР. Он одновременно решил увеличить численность своего военного контингента и там и там.

Отличия, конечно, есть. На базу США Эт-Танф прибыли чуть более сотни морских пехотинцев. Теперь их на этом берегу Евфрата почти семьсот. А на территории союзника по НАТО высадятся дополнительные полторы тысячи штыков. Это при том, что здесь их уже примерно 35 тысяч. Но дело, понятно, не в количестве. А в том, что к Меркель Вашингтон относится так же, как и к Асаду. Ну, или, если ей так будет легче, как к лидерам Ирака и Афганистана. Он ее тоже не спрашивает: оно ей надо? Просто направляет войска и все, приговаривая, что это "ради защиты партнеров". От России, само собой.

Почему в Сирии – понятно. Там этих "партнеров" гонят и в хвост и в гриву. Но в Германии вроде как ничего подобного. Ни Ан-Нусры* с Аль-Каидой*, ни "умеренной вооруженной оппозиции". Ни даже хоть какого-нибудь завалявшегося ИГИЛ*, чтобы было за что зацепиться. А что касается России, так у Меркель с ней не то чтобы ажур, но, например, действия Москвы в той же Сирии она впервые поддержала. Может, кстати, Штаты потому и ответили молниеносным усилением своего присутствия во владениях канцлерин, чтобы Кремль не подумал, будто от нее здесь что-то зависит.

И не подумает. Потому что блок шельму метит. Еще же и Лондон подсуетился. Точнее, решил не суетиться. Объявил, что вопреки прежним намерениям Британия сохранит в ФРГ военную группировку в 200 человек. Это, как сказал глава Минобороны Уильямсон, чтобы "оберегать Европу от российской угрозы и после Brexit'а". Как пишет The Sunday Times, "остаться должен инженерный полк – ведущее подразделение НАТО по переправам через реки, что позволяет танкам вступать в бой там, где были разрушены мосты". То есть разрушение мостов все-таки планируется. Стало быть, 200 британцев – это самое оно, если за ними еще 35 тысяч американцев.

Видимо, в благодарность за такую заботу бундесвер тут же захотел приобщиться к акции возмездия в ответ на "химатаку Асада". Прошлый-то раз США как-то без него обошлись. А он ведь тоже так умеет, чтобы "бац-бац – и мимо". К тому же, наверное, слышал, что столкновение сверхдержав в Сирии может стать прологом к третьей мировой. А какая песня без баяна. В смысле, какая бойня без страны, что предыдущие две войны заканчивала поражением. Опять же в Германии и теперь все еще не совсем как в Сирии. Есть и сирийцы, и американцы. А русских-то не хватает.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik