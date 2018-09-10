Когда-то Швеция считалась едва ли не самой либеральной для приезжих. Все изменилось в том самом 2015-ом с его пиком миграционного нашествия. Здесь никто не уверял, что "мы справимся". И правильно, поскольку не получилось.

Трое в лодке, не считая мигрантов. Швеция выбрала себе парламент Your browser does not support HTML5 audio

Избирательная кампания в Швеции стала исключением из западных политических правил. Здесь почти не поминали всуе мифическое "российское вмешательство". Им вполне хватило вмешательства арабского.

Мигранты ничего им не взламывали, но, как многие тут говорят, вломились. Именно отношение шведов к беженцам, уверяли политологи накануне, и должно было определить их выбор. А ведь когда-то страна считалась едва ли не самой либеральной для приезжих. Все изменилось в том самом 2015-ом с его пиком миграционного нашествия. Здесь никто не уверял, что "мы справимся". И правильно, поскольку не получилось. Даже как в Германии. В том году в Швеции обосновались 163 тысячи переселенцев. Если в пропорции на душу населения, это было больше, чем в ФРГ. И дальше – больше.

Они еще не меняют устоев. Но уже – настроение. Оно портится буквально на глазах. Здесь по-прежнему гордятся своей моделью социализма. Но отказываются катать на ней всех кому не лень. Швеция по-прежнему входит в десятку самых счастливых стран мира, но очень немногие в ней готовы этим счастьем делиться. Тем более когда их не спрашивают. Сейчас, правда, спросили. Ведь вопрос "За кого голосовать?" фактически предлагал им вполне конкретную альтернативу: голосовать за себя или за того парня с чужими традициями, словами и наклонностями.

Формально победила правящая линия. Но она стала тоньше. Если в 2014-ом социал-демократы премьера Левена показали худший за сто лет результат, то сейчас они были бы рады даже ему. Их акции упали еще на три пункта, едва выйдя за 28 процентов. Одна радость – у заклятых конкурентов из Умеренной коалиционной партии и того меньше. В районе 20. Впрочем, и это – слабое утешение. Ведь если кто-то и может испытывать оптимизм от проведенной кампании, то это национал-консервативные "Шведские демократы", выступающие в числе прочего и против "исламизации страны".

Им, конечно, еще далековато до властного статуса Австрийской партии свободы или итальянской "Лиги", но в тройке лидеров только они сумели нарастить свои мышцы. Теперь их проценты уже никто не назовет несчастливыми. Это четыре года назад их было 13, а сейчас – 17,6. И хорошие перспективы роста. Не исключено, уже в ближайшее время. Поскольку ни одна из так называемых системных партий не способна самостоятельно сформировать правительство, а коалицию с ультраправыми каждая из них считает моветоном, новых выборов, может, и не придется ждать четыре года.

А что касается главной причины популярности "Шведских демократов" то она тоже сама по себе не исчезнет. Как теперь шутят в Швеции, лучше бы уж вмешались "русские хакеры". Один раз – и все. А с мигрантами-то им жить. И, видимо, это надолго.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik