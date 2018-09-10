Когда-то Швеция считалась едва ли не самой либеральной для приезжих. Все изменилось в том самом 2015-ом с его пиком миграционного нашествия. Здесь никто не уверял, что "мы справимся". И правильно, поскольку не получилось.
Трое в лодке, не считая мигрантов. Швеция выбрала себе парламент
Избирательная кампания в Швеции стала исключением из западных политических правил. Здесь почти не поминали всуе мифическое "российское вмешательство". Им вполне хватило вмешательства арабского.
Мигранты ничего им не взламывали, но, как многие тут говорят, вломились. Именно отношение шведов к беженцам, уверяли политологи накануне, и должно было определить их выбор. А ведь когда-то страна считалась едва ли не самой либеральной для приезжих. Все изменилось в том самом 2015-ом с его пиком миграционного нашествия. Здесь никто не уверял, что "мы справимся". И правильно, поскольку не получилось. Даже как в Германии. В том году в Швеции обосновались 163 тысячи переселенцев. Если в пропорции на душу населения, это было больше, чем в ФРГ. И дальше – больше.
Они еще не меняют устоев. Но уже – настроение. Оно портится буквально на глазах. Здесь по-прежнему гордятся своей моделью социализма. Но отказываются катать на ней всех кому не лень. Швеция по-прежнему входит в десятку самых счастливых стран мира, но очень немногие в ней готовы этим счастьем делиться. Тем более когда их не спрашивают. Сейчас, правда, спросили. Ведь вопрос "За кого голосовать?" фактически предлагал им вполне конкретную альтернативу: голосовать за себя или за того парня с чужими традициями, словами и наклонностями.
Формально победила правящая линия. Но она стала тоньше. Если в 2014-ом социал-демократы премьера Левена показали худший за сто лет результат, то сейчас они были бы рады даже ему. Их акции упали еще на три пункта, едва выйдя за 28 процентов. Одна радость – у заклятых конкурентов из Умеренной коалиционной партии и того меньше. В районе 20. Впрочем, и это – слабое утешение. Ведь если кто-то и может испытывать оптимизм от проведенной кампании, то это национал-консервативные "Шведские демократы", выступающие в числе прочего и против "исламизации страны".
Им, конечно, еще далековато до властного статуса Австрийской партии свободы или итальянской "Лиги", но в тройке лидеров только они сумели нарастить свои мышцы. Теперь их проценты уже никто не назовет несчастливыми. Это четыре года назад их было 13, а сейчас – 17,6. И хорошие перспективы роста. Не исключено, уже в ближайшее время. Поскольку ни одна из так называемых системных партий не способна самостоятельно сформировать правительство, а коалицию с ультраправыми каждая из них считает моветоном, новых выборов, может, и не придется ждать четыре года.
А что касается главной причины популярности "Шведских демократов" то она тоже сама по себе не исчезнет. Как теперь шутят в Швеции, лучше бы уж вмешались "русские хакеры". Один раз – и все. А с мигрантами-то им жить. И, видимо, это надолго.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.