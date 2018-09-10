США ищут руку Кремля в Арктике. На кого "повесят" глобальное потепление?

Россия получит свой собственный Суэцкий канал, беспокоятся американские журналисты. Газета The Washington Post пишет о том, что таяние арктических ледников для России – благо, потому что это делает более удобным Северный морской путь. Таким образом, Россия будет получать больше прибыли от навигации. И многие транзитеры будут выбирать именно этот путь просто потому, что он короче других, а значит, и транспортировка товаров будет обходиться дешевле.
Для этого Москву, пожалуй, могут обвинить и в том, что она запустила свою "руку Кремля" в Арктику, отправила агентов лично растапливать льды, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу, на которой можно заработать. Если уже Россия, как они считают, забралась в святая святых, американскую демократию, то и физическую карту мира ей перекроить – раз плюнуть.
При этом, судя по действиям Вашингтона, именно американцы совершенно не заботятся о глобальной экологии – из Парижского соглашения по климату вышли США, а не Россия, которая как раз по плану снижает выбросы парниковых газов, чтобы глобального потепления избежать.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik