США ищут руку Кремля в Арктике. На кого "повесят" глобальное потепление?

Американские газеты пишут, что Россия рада таянию арктических льдов – это де несет ей экономическую выгоду. Еще немного – и, вероятно, руку Кремля найдут в глобальном потеплении.

Россия получит свой собственный Суэцкий канал, беспокоятся американские журналисты. Газета The Washington Post пишет о том, что таяние арктических ледников для России – благо, потому что это делает более удобным Северный морской путь. Таким образом, Россия будет получать больше прибыли от навигации. И многие транзитеры будут выбирать именно этот путь просто потому, что он короче других, а значит, и транспортировка товаров будет обходиться дешевле.

На Западе, кажется, мириться с этим не намерены. И, как полагают эксперты, скоро начнутся разговоры о том, что неплохо бы поделить Северный морской путь, который "несправедливо" достался России.

Для этого Москву, пожалуй, могут обвинить и в том, что она запустила свою "руку Кремля" в Арктику, отправила агентов лично растапливать льды, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу, на которой можно заработать. Если уже Россия, как они считают, забралась в святая святых, американскую демократию, то и физическую карту мира ей перекроить – раз плюнуть.

При этом, судя по действиям Вашингтона, именно американцы совершенно не заботятся о глобальной экологии – из Парижского соглашения по климату вышли США, а не Россия, которая как раз по плану снижает выбросы парниковых газов, чтобы глобального потепления избежать.

В общем, логика в рассуждении о выгодном положении России в условиях климатических катаклизмов, кажется, нарушена. Впрочем, кого это волнует? Со Скрипалями и выборами в США отсутствие фактуры никого не смутило: нагородили пугающих заявлений без доказательств – и готово. Теперь остается только набрасывать новые штрихи на портрете России как мирового злодея, который готов перекроить американский однополярный мир, взломать весь интернет и растопить льды.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik